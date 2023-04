Tinder tung "tuyệt chiêu hẹn hò" cho người trẻ độc thân ở Đông Nam Á

Ứng dụng hẹn hò Tinder vừa ra mắt School of Swipe. Đây là hướng dẫn hẹn hò trực tuyến độc quyền dành cho khu vực Đông Nam Á. School of Swipe được ra mắt lần đầu tiên tại Singapore vào năm 2022.

Ngoài phiên bản tiếng Anh, School of Swipe hiện đã có thêm phiên bản tiếng Việt. Những thông tin được đăng tải trên https://vn.schoolofswipe.com mang tới các hướng dẫn cho việc hẹn hò từ trực tuyến ra ngoài đời thực. Tinder cho biết, họ sẽ phát triển sáng kiến này lâu dài nhằm giúp những người độc thân ở khắp mọi nơi trở nên tự tin hơn khi xây dựng những kết nối mới.

Tính năng School of Swipe trên Tinder.

Một cuộc khảo sát do Tinder thực hiện chỉ ra rằng, hội độc thân tại Việt Nam thường cảm thấy “đầy hi vọng” (63%) và “hào hứng” (58%) về tương lai hẹn hò của mình. Đồng thời, dữ liệu của Tinder cũng cho thấy, một mối quan hệ lâu dài chính là mối quan hệ lý tưởng đối với thành viên Tinder trên toàn cầu.

Tuy nhiên, dù lạc quan và mong muốn có được một mối quan hệ bền vững, 21% người tham gia khảo sát cho biết họ “cảm thấy lúng túng” hoặc do dự khi chủ động mở lời với đối phương. Khoảng 72% khẳng định họ cảm thấy thoải mái khi được là chính mình và được lựa chọn những người mà họ muốn kết nối trên ứng dụng hẹn hò, tuy nhiên 67% lại gặp khó khăn khi mở lời với đối phương.

Theo chiến dịch thương hiệu toàn cầu đầu tiên của Tinder gần đây mang tên “It Starts With A Swipe”, giới trẻ độc thân ngày nay không muốn lãng phí thời gian hay công sức vào những chiêu trò khi hẹn hò. Do đó, School of Swipe với nhiều hướng dẫn bổ ích và thú vị, đã được ra mắt và trở thành người bạn thân thiết đầu tiên trên nền tảng di động.

School of Swipe giải thích cụ thể về hẹn hò trực tuyến, thông qua các mẹo được trình bày một cách sinh động, đồng thời truyền tải nhiều thông tin, tập trung vào những chủ đề, thách thức phổ biến mà các bạn trẻ độc thân thường đối mặt. School of Swipe đồng hành cùng những người hẹn hò trong suốt quá trình hẹn hò trực tuyến, từ việc xây dựng hồ sơ đến chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên.

Bà Papri Dev - Phó Giám đốc Truyền thông của Tinder cho biết, Đông Nam Á là nơi có nhiều bạn trẻ chưa lập gia đình đang sinh sống. Nhiều người trong số họ đã gắn bó cả đời với công nghệ và rất hào hứng được làm quen với những người mới qua môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi được biết, khi được hỏi về chuyện hẹn hò, họ không biết chắc phải đi chơi ở đâu hay nói chuyện với ai.

"Đó là lúc mà Tinder, ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất thế giới, vào cuộc. Với School of Swipe, chúng tôi muốn giúp những bạn trẻ tuổi độc thân cảm thấy tự tin hơn trong hành trình hẹn hò của mình. Tinder sẽ liên tục bổ sung những hướng dẫn và những tính năng đổi mới được thực hiện ngay trong ứng dụng qua đó giúp hành trình hẹn hò trở nên thú vị và an toàn cho tất cả các bạn trẻ độc thân", bà Papri cho biết thêm.

Các bước trải nghiệm School of Swipe:

Bước 1: Truy cập https://vn.schoolofswipe.com/ trên trình duyệt web. Trang thông tin này hoạt động tốt nhất trên các thiết bị di động.

Bước 2: Vuốt màn hình để khám phá các chức năng, bao gồm Học viện ứng dụng, Hẹn hò trực tiếp và Hội thảo về an toàn.

Bước 3: Mỗi tính năng cung cấp một loạt các khóa học được trình bày dưới dạng đồ họa thông tin một cách trẻ trung và thú vị nhằm giúp các bạn trẻ độc thân cảm thấy tự tin hơn khi hẹn hò trực tuyến. Các đồ họa thông tin có thể được tải về từ trang web.

Bước 4: Chia sẻ liên kết với bạn bè.

