Chuyên gia chỉ cách "đọc vị" đối phương khi hẹn hò online ra đời thật

Nhà phát triển ứng dụng hẹn hò Tinder vừa hợp tác với chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể Adrianne Carter để nghiên cứu, chỉ ra 5 kiểu tính cách khi hẹn hò thông qua ngôn ngữ cơ thể.

Theo đó, họ cho rằng, ngôn ngữ cơ thể là một hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ, nếu được thấu hiểu đúng cách, ngôn ngữ cơ thể sẽ hé lộ nhiều sự thật về suy nghĩ và cảm xúc khi hẹn hò. Tinder và Adrianne Carter đã cùng giải mã ngôn ngữ cơ thể để giúp hội độc thân đọc vị bạn hẹn và những tín hiệu mà họ thể hiện ra trong vô thức.

Cụ thể, Tinder đã thực hiện khảo sát với một nhóm thành viên để tìm hiểu cách họ thể hiện những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể khác nhau, như cúi lưng, chạm vào vành tai hay vắt chéo chân. Dựa vào đó, Adrianne đã phân tích và chỉ ra 5 kiểu “tính cách” khi hẹn hò thông qua ngôn ngữ cơ thể.

1. The Smooth Operator - Kiểu người “cầm đằng chuôi”

The Smooth Operator là người nắm giữ nhiều sự lựa chọn. Trong buổi hẹn, họ thường có những cử chỉ như vuốt tóc, hướng mũi chân về một người khác (hoặc hướng ra cửa), và thường trực một nụ cười khẩy trên gương mặt.

Dáng đi tràn đầy tự tin cũng là dấu hiệu nhận biết một The Smooth Operator chính hiệu. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của họ - từ phương thức tiếp cận trong những buổi hẹn hò tới cách nói chuyện mượt mà, lôi cuốn.

2. The Real Deal - Kiểu người “crush nhà người ta”

The Real Deal là người nhất quán trong mọi lời nói và hành động. Trong buổi hẹn, họ thường có nụ cười chân thành, dáng ngồi thoải mái với cánh tay rộng mở và đôi vai thả lỏng.

The Real Deal giao tiếp bằng ánh mắt vừa đủ để cho bạn biết rằng họ thực sự quan tâm, họ đặt những câu hỏi phù hợp, lắng nghe câu trả lời từ bạn và còn giải đáp những thắc mắc của bạn.

Khi hẹn hò, họ cũng thường ngả về phía đối phương, thư giãn cơ thể hoặc chạm nhẹ vào phần cánh tay hay đầu gối.

Thông qua ngôn ngữ cơ thể, họ thường bất giác nhướn mày khi nói chuyện để thể hiện sự kỳ vọng vào những buổi hẹn trong tương lai. Họ thường mong muốn tìm kiếm sự thoải mái với đối phương bằng cách thẳng thắn hỏi về điều mà bạn hẹn của họ tìm kiếm trong một mối quan hệ, họ cũng là những người thành thật trong các phản ứng.

3. The Cryptic - Kiểu người “tôi là ai, đây là đâu”

The cryptic thường tỏ ra lạnh lùng và sao nhãng trong buổi hẹn hò. Họ giữ dáng ngồi cứng nhắc, tạo khoảng cách với bạn hẹn bằng những cử chỉ như hướng cằm lên cao hoặc quay sang hướng khác.

Khi đi hẹn hò, người có tính cách như vậy thường có xu hướng đến trễ, sử dụng điện thoại và hiếm khi chủ động lên kế hoạch hay trò chuyện trong cuộc hẹn. Mặc dù họ có mặt ở buổi hẹn, nhưng lại có những hành động như thể tâm trí họ không có ở đó.

Adrianne nói rằng, một số người có thể có cách hành xử như vậy đơn giản vì họ không thích bạn. Nhưng cũng có thể họ chỉ đang cố tỏ ra thật ngầu, hoặc họ muốn làm bạn khó chịu để thu hút sự chú ý của bạn.

4. The Eager Beaver - Kiểu người “nhất cự ly, nhì tốc độ”

The Eager Beaver thích những cái chạm nhẹ và thường thể hiện sự yêu thích rõ ràng bằng cách ngả người về phía bạn hẹn, và dành cho bạn hẹn ánh nhìn đắm đuối. Họ thường giữ tư thế thẳng và tỏ ra hăng hái trong buổi hẹn.

Vì thường dành nhiều tâm huyết cho cuộc hẹn, The Eager Beaver đôi lúc bị hiểu lầm là quá nhiệt tình và nóng vội khi muốn chiếm trọn cảm tình của đối phương một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, Adrianne cho rằng, việc tích cực phản hồi (mà có thể bị hiểu nhầm là quá nhiệt tình) thực sự được xem là một trong những đặc điểm thu hút nhất khi hẹn hò. Những người này thường chủ động mở lời hò hẹn, đặt ra nhiều câu hỏi và sẵn sàng chiều lòng đối phương.

5. The Overthinker - Kiểu người “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”

The Overthinker là người có phần thiếu tự tin vào bản thân và hay do dự khi nhắc tới chuyện hẹn hò. Trong một buổi hẹn hò, họ thường tỏ ra bồn chồn, lo lắng, cánh tay có thể gập lại và đôi khi là cười trừ hoặc đỏ mặt. Họ sẽ thường cố gắng tránh né ánh mắt của đối phương, ngượng ngùng và hay cắn móng tay hoặc môi.

Những người thuộc kiểu tính cách này thường hay tự ti, đứng hình trước những câu hỏi bất ngờ mà họ chưa có câu trả lời; hoặc ngược lại, họ trở nên quá hoạt ngôn hoặc lảm nhảm.

Một số người có thể cho rằng The Over Thinker không có hứng thú, nhưng Adrianne xác nhận họ thực sự phụ thuộc nhiều hơn vào những người khác. Adrianne gợi ý rằng, The Over Thinker có thể giải quyết căng thẳng bằng cách chia sẻ cảm xúc với đối phương.

"Có nhiều quan niệm sai lầm về ngôn ngữ cơ thể mà các bạn trẻ có thể lưu ý cho buổi hẹn đầu tiên. Một quan niệm sai lầm nghiêm trọng cần phá vỡ đó là suy nghĩ ấn tượng đầu tiên luôn đúng. Điều này không nhất thiết đúng - nhiều buổi hẹn đầu tiên tạo ra áp lực, do đó, bạn có thể sẽ hiểu hơn về bạn hẹn của mình khi họ được thoải mái, vì lúc đó con người thật của họ sẽ được bộ lộ một cách tự nhiên hơn", Adrianne Carter cho biết.

Để giúp bạn nhận ra tín hiệu “cờ xanh” trước giai đoạn hẹn hò mùa hè đầy sôi động này, Tinder sẽ tiết lộ một số mẹo nhỏ về ngôn ngữ cơ thể phổ biến để giúp bạn đọc vị đối phương liệu có đang thích bạn hay không:

- Nhướng lông mày: Cặp lông mày nhướng lên khi cười, cho thấy rằng họ đang thích bạn đấy.

- Sao chép lẫn nhau: Khi hai tâm hồn đồng điệu, họ thường sao chép cử chỉ, điệu bộ của nhau.

- Giao tiếp bằng mắt: Nhìn vào mắt đối phương, sau đó nhìn ra chỗ khác, rồi lại nhìn vào mắt họ để kín đáo cho thấy sự tán tỉnh.

- Liếm môi (đối với nữ): Làm cho bờ môi trông căng bóng hơn và là dấu hiệu tiếp nhận khi đang hẹn hò.

- Để lộ cánh tay (đối với nam): Đây có thể coi là biểu tượng của sức mạnh và sự tự tin.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/chuyen-gia-chi-cach-34doc-vi34-doi-phuong-khi-hen-ho-online-ra-doi-that-170685.html