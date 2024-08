Samsung lại mang tin không vui về One UI 7 đến người dùng Galaxy

Một báo cáo mới cho biết chương trình beta của One UI 7 dựa trên nền tảng Android 15 lại tiếp tục bị Samsung trì hoãn thêm một lần nữa. Trước đó, chương trình này dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng tháng 8 nhưng hiện đã bị lùi lại đến tháng 9.

Ngày phát hành One UI 7 beta vẫn còn xa vời.

Sự chậm trễ này có vẻ liên quan đến việc Samsung đang triển khai One UI 6.1.1, bản thân hệ điều hành cũng đang phải đối mặt với việc hoãn vô thời hạn. Theo báo cáo từ SamMobile, công ty Hàn Quốc đang chờ bản phát hành rộng rãi hơn của One UI 6.1.1 trước khi khởi chạy bản One UI 7 beta. Tuy nhiên, tình hình xung quanh One UI 6.1.1 vẫn chưa rõ ràng.

Samsung chỉ chính thức công bố bản cập nhật One UI 6.1.1 cho Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 mới ra mắt gần đây nhưng điều này chỉ dừng lại ở đó. Mọi thứ càng trở nên rắc rối hơn khi SamMobile tuyên bố rằng One UI 6.1.1 đã bắt đầu triển khi cho Galaxy A34, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào để chứng minh điều đó. Trang tin này cũng đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình cho thấy Galaxy A34 nhận được sự hỗ trợ của Circle to Search thông qua bản cập nhật, nhưng phiên bản hệ điều hành trong bản cập nhật là One UI 6.1, không phải One UI 6.1.1.

One UI 7 là hệ điều hành rất được chờ đợi của người dùng Samsung Galaxy.

Samsung thường công bố các bản cập nhật One UI lớn thông qua các thông cáo báo chí trước khi triển khai thực tế. Cho đến nay, vẫn chưa có thông báo chính thức nào về One UI 6.1.1, khiến nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp.

Mặc dù không có xác nhận chính thức, việc ra mắt One UI 7 beta vào tháng 9 có vẻ là một khả năng hợp lý. Tương tự như vậy, có khả năng Samsung sẽ sớm bắt đầu triển khai One UI 6.1.1 đến các thiết bị của hãng. Tuy nhiên, do không có thông tin cụ thể, tốt nhất hãy xem xét báo cáo một cách thận trọng.

