Thói quen tai hại 99% người dùng mắc phải: Cắm USB lạ và cái kết "đắng"

Sự tiện lợi của cổng USB là điều không thể bàn cãi, nhưng thói quen cắm bất cứ thiết bị nào vào máy tính mà không suy nghĩ có thể là cánh cửa mở toang cho tin tặc, dẫn đến những hậu quả khôn lường từ mất dữ liệu cho đến phá hủy phần cứng.

USB luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường

Trong thế giới số, ổ đĩa USB (flash drive) từ lâu đã trở thành một trong những con đường lây lan phần mềm độc hại phổ biến nhất. Tuy nhiên, rủi ro không chỉ dừng lại ở đó. Theo Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ (CISA), ngay cả những thiết bị tưởng chừng vô hại như khung ảnh kỹ thuật số cũng có thể đã bị cài cắm mã độc ngay từ trong quá trình sản xuất.

USB không chỉ đơn thuần dùng cho việc lưu trữ dữ liệu.

Một khi được kết nối, một thiết bị USB độc hại có thể tàn phá hệ thống theo nhiều cách tinh vi, những kịch bản tấn công mà bạn không thể ngờ tới. Cụ thể:

- Cài đặt mã độc và đánh cắp dữ liệu: Phần mềm độc hại có thể tự động được cài vào máy tính để đánh cắp thông tin nhạy cảm như mật khẩu, tài khoản ngân hàng.

- Triển khai mã độc tống tiền (Ransomware): Toàn bộ dữ liệu của bạn sẽ bị mã hóa, và bạn sẽ bị khóa khỏi hệ thống cho đến khi trả một khoản tiền chuộc.

- Giả dạng bàn phím (BadUSB): Thiết bị USB sẽ tự nhận là một bàn phím, từ đó chiếm quyền điều khiển, tự động gõ các dòng lệnh độc hại để lây lan virus hoặc phá hoại hệ thống.

- Phá hủy vật lý (USB Killer): Một số thiết bị được thiết kế để tạo ra một cú sốc điện áp cao, có khả năng làm cháy các linh kiện quan trọng bên trong máy tính của bạn ngay lập tức.

Làm thế nào để giữ an toàn tuyệt đối?

Các cuộc tấn công qua USB không chỉ nhắm vào các tổ chức lớn như nhà máy điện hay sân bay mà còn cả người dùng cá nhân. Quy tắc vàng và quan trọng nhất để tự bảo vệ chính là: Không bao giờ cắm một thiết bị USB không rõ nguồn gốc vào máy tính. Hãy tuyệt đối cẩn trọng với những chiếc USB bạn nhặt được, nhận qua thư, hay được tặng miễn phí tại các sự kiện.

Bên cạnh đó, hãy tuân thủ các biện pháp an toàn sau đây:

- Sử dụng phần mềm diệt virus uy tín: Luôn cài đặt và cập nhật phần mềm diệt virus để có lớp bảo vệ đầu tiên.

- Cập nhật hệ điều hành: Thường xuyên cài đặt các bản vá bảo mật mới nhất từ nhà sản xuất hệ điều hành.

- Tắt tính năng AutoPlay (tự động chạy) cho máy tính: Đây là một bước cực kỳ quan trọng. Để tắt, hãy vào Control Panel > AutoPlay, bỏ tích ở ô "Use AutoPlay for all media and devices" và nhấn Save.

Trong trường hợp bất khả kháng phải kiểm tra một USB lạ, giải pháp an toàn nhất là sử dụng một máy tính không được kết nối Internet hoặc mở nó trong một môi trường ảo bằng phần mềm như VirtualBox. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng vội vàng cắm USB trong bất cứ trường hợp nào.