Lý do chế độ máy bay chưa biến mất sau hàng chục năm bị chê lỗi thời

Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) cùng các đối tác toàn cầu, bao gồm phi công, phi hành đoàn và nhân viên sân bay, luôn nỗ lực để đảm bảo trải nghiệm du lịch an toàn nhất cho hành khách bằng các quy định. Một trong những quy định gây tranh cãi nhất là chế độ máy bay.

Quy định không thừa

Hành khách thường được khuyến cáo bật chế độ máy bay trước khi chuyến bay cất cánh. Mặc dù một số người coi quy tắc sử dụng chế độ máy bay là lỗi thời, nó vẫn được nhấn mạnh. Tất cả vì lý do an toàn, nhằm tránh gây nhiễu cho các thiết bị trên máy bay.

Nút bật/tắt chế độ máy bay "không thừa" trên các điện thoại.

Trên thực tế, mặc dù tác động của điện thoại di động không ở chế độ máy bay là rất nhỏ, nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của phi công. Randle Corfman, Chủ tịch Hiệp hội Phi công Minnesota (Mỹ), đã chia sẻ với CBS News rằng “điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng gần buồng lái, tạo ra tiếng vo ve nhỏ trong tai nghe của phi công và phi hành đoàn”.

Mặc dù nghe có vẻ không nghiêm trọng, nhưng trong môi trường bận rộn của buồng lái, bất kỳ âm thanh nào cũng có thể gây ra sự phân tâm. Ví dụ, một thiết bị đặc biệt nhạy cảm với nhiễu sóng là máy đo độ cao vô tuyến, cung cấp thông tin chính xác về độ cao của máy bay.

Giáo sư Dan Bubb từ Đại học Nevada (Mỹ) cho biết, máy đo độ cao vô tuyến rất quan trọng, đặc biệt khi máy bay hạ cánh. Khi điện thoại di động hoạt động gần mặt đất, chúng có thể gây ra tiếng vo ve khó chịu, điều này làm giảm hiệu suất của thiết bị này.

Dù không quá nghiêm trọng, nhưng chế độ máy bay vẫn nên được bật, đặc biệt khi máy bay cất/hạ cánh.

Không nên coi thường dù Châu Âu nới lỏng

Mới đây, Ủy ban Châu Âu đã bắt đầu thúc đẩy việc cho phép sử dụng dịch vụ 5G trên máy bay, với các tần số và công suất thấp hơn so với Mỹ. Điều này cho thấy rằng việc không sử dụng chế độ máy bay có thể có ít rủi ro hơn ở Châu Âu, nhưng tốt nhất vẫn cần tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách và phi hành đoàn.

Tóm lại, việc bật chế độ máy bay không chỉ là một quy định mà còn là một phần quan trọng trong việc bảo vệ an toàn hàng không. Hành khách nên tuân thủ quy định này để góp phần vào một chuyến bay an toàn và suôn sẻ.