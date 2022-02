Những lời chúc ngày lễ tình nhân Valentine được cộng đồng mạng chia sẻ

Hãy gửi trao những lời chúc ngọt ngào tới "nửa kia" trong ngày lễ tình nhân Valentine 2022.

Trên mạng xã hội, rất nhiều lời chúc hay cho ngày lễ tình nhân Valentine đang được cộng đồng mạng chia sẻ, gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Lời chúc Valentine 2022 tặng bạn trai, bạn gái, vợ chồng

1. Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh. Cầu mong cho tình yêu của chúng ta mãi ngọt ngào, hạnh phúc. Mãi yêu em. Chúc mừng ngày Valentine.

2. Em yêu à, anh hứa sẽ luôn nắm chặt tay em, cùng em đi đến cuối con đường tình yêu của hai chúng mình. Chúc em một Valentine hạnh phúc. Mãi mãi là của nhau em nhé!

3. Anh ước 1 ngày có 48 tiếng để anh được ở bên em nhiều hơn, được chăm sóc và chia sẻ với em nhiều hơn. Hãy nắm chặt tay anh đi đến suốt cuộc đời này nhé. Yêu em nhiều! Chúc em một ngày Valentine ấm áp.

4. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai chúng mình, là ngày anh muốn nói với em ngàn lời yêu thương. Chúc mừng Valentine em yêu nhé. Anh sẽ dành cho em một món quà bất ngờ.

5. Từ trong đáy lòng, anh muốn nói với em rằng, em luôn là người con gái anh yêu nhất và mãi mãi sẽ luôn là như thế. Thiếu em, cuộc sống của anh thật tẻ nhạt và chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúc mừng em yêu của anh nhân ngày Valentine.

6. Em muốn nói với anh rằng, anh là cả cuộc đời em. Em yêu anh tận sâu thẳm trong tim, em không thể thiếu anh. Vậy nên, hãy nắm tay em đi hết cuộc đời này nhé. Chúc anh yêu ngày Valentine ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ.

7. Anh yêu! Em yêu anh không vì anh đẹp trai, không vì anh giàu có mà đơn giản là em yêu anh. Hôm nay Valentine đã đến, em hi vọng chúng ta sẽ có thêm thật nhiều ngày Valentine ở bên nhau được không anh?

8. Có lẽ anh chưa cảm nhận được tình yêu em dành cho anh nhiều như thế nào vì chúng ta mới bắt đầu chuyện tình cảm. Nhưng em tin, thời gian sẽ chứng minh em là người con gái yêu anh hơn tất cả. Em mong chúng ta sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau, hãy tin em. Chúc anh của em ngày Valentine thật hạnh phúc.

9. Hạnh phúc của em là được ở bên cạnh anh. Nếu không có anh, cuộc sống này không còn ý nghĩa gì với em cả. Em mong anh cũng luôn yêu thương em. Valentine này em chỉ cần có anh bên cạnh mà thôi.

10. Anh hỏi em muốn quà gì anh tặng nhân ngày Valentine. Em chẳng cần gì cả vì anh là món quà vô giá ông trời ban cho em rồi. Chỉ cần anh luôn vui vẻ, hạnh phúc là em cũng thấy vui. Chúc mừng tình yêu của hai chúng ta ngày Valentine.

11. Em muốn nói với chồng rằng em yêu ông xã của em nhiều lắm. Chúc anh một mùa Valentine ấm áp bên vợ nhé. Chỉ cần mãi hạnh phúc như thế này là đủ phải không chồng?

12. Chúng ta đã có với nhau những năm tháng hạnh phúc và hai cô con gái xinh xắn. Tình yêu của em, anh cũng đã hiểu. Vậy đâu cần phải nói nhiều phải không anh? Hãy cùng nhau nắm tay đi tiếp những đoạn đường khó khăn phía trước nhé. Chúc mừng Valentine chồng yêu của em!

13. Nhân ngày lễ Tình nhân, ngày Valentine anh muốn nói rằng: “Anh yêu em. Anh chúc vợ yêu của anh một ngày lễ Valentine ngọt ngào nhất”.

14. Có em trong đời là may mắn của bố con anh. Anh muốn gửi tới vợ yêu ngàn lời cảm ơn và những lời yêu thương chân thành nhất từ trái tim anh. Chúng ta mãi là gia đình hạnh phúc nhé vợ của anh. Valentine ấm áp vì có em, có các con!

15. Anh biết ơn vì vợ đã bỏ qua những lỗi lầm của anh, giúp anh trở thành người đàn ông chững chạc hơn, có trách nhiệm hơn. Anh nhận ra, cuộc đời này nếu em không phải là vợ anh thì sẽ chẳng thể là ai khác. Anh yêu em và biết ơn em rất nhiều. Chúc vợ anh ngày Valentine ấm áp, vui vẻ.

Lời chúc Valentine 2022 cho các cặp đôi yêu xa

1. Anh chỉ ước có em ở bên cạnh anh vào giây phút này, khi đó, anh sẽ ôm chặt em và cho em biết cảm giác nhớ em nhiều đến chừng nào. Chúc em của anh ngày Valentine ấm áp, vui vẻ. Hãy nhắm mắt và nghĩ đến anh em nhé, vì lúc đó anh cũng đang nghĩ về em.

2. Valentine năm nay chúng ta không ở bên nhau, nhưng không vì thế mà tình cảm anh dành cho em vơi đi. Anh hi vọng ngày Valentine năm sau và nhiều năm sau nữa sẽ được nắm tay em, ôm em thật chặt. Yêu em!

3. Mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc, em luôn nghĩ về anh. Em yêu anh, cho dù anh không ở đây, cảm giác này sẽ không thay đổi. Gửi đến anh hơi ấm ngày Valentine!

4. Anh à, dù ở đâu, chúng ta luôn yêu và luôn hạnh phúc vì cả hai đều luôn nghĩ về nhau phải không anh? Chúc anh một ngày Valentine vui vẻ và ấm áp!

5. Anh đang nhớ em, không biết lúc này em có nhớ anh không? Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của em là anh thấy đủ ấm áp rồi. Chúc em yêu ngày Valentine ấm áp, hạnh phúc. Mong sớm gặp em.

6. Em yêu, chúc em một ngày Valentine vui vẻ và ấm áp. Dù giờ này không được ngồi cạnh nhau nhưng anh mong rằng món quà anh tặng sẽ giúp em nguôi đi nỗi nhớ anh. Anh yêu em nhiều.

7. Valentine ấm áp em nhé. Anh sẽ luôn là tia nắng trong em, nắm chặt tay em vào một ngày thật gần. Gửi đến em món quà em thích nhất và một ngàn nụ hôn em nhé.

8. Chúc em ngày Valentine luôn hạnh phúc. Mong rằng thời gian trôi qua thật là nhanh để anh được về bên cạnh người anh yêu nhất. Nhớ em và yêu em nhiều.

9. Khoảng cách chỉ có thể ngăn cản anh nhìn thấy em, chạm vào em nhưng không thể ngăn được tình yêu và nỗi nhớ mà anh dành cho em từng ngày. Chúc em Valentine ấm áp, vui vẻ. Mong sớm được gặp em.

10. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm là nghĩ đến em. Ngày Valentine hôm nay anh nhớ em quay quắt. Anh mong sớm được gặp người yêu của mình. Em có nhớ anh không?

Lời chúc Valentine bằng tiếng Anh cho người yêu

1. I can’t stop loving you because it’s the only reason I was sent here on earth. I love you. Wishing you a happy Valentine!

(Anh không thể ngừng yêu em vì đó là lí do duy nhất anh được cử đến trái đất này. Anh yêu em. Chúc em lễ tình nhân vui vẻ!)

2. I’m so happy to have you in my life. Happy Valentine’s Day, sweetheart.

(Anh rất hạnh phúc khi có em trong cuộc đời. Lễ tình nhân vui vẻ, người yêu của anh.)

3. Every time I see you, for me, it’s a dream come true. Because I dream of your beautiful face every night. Happy Valentine’s Day!

(Mỗi lần gặp em, giấc mơ của anh lại trở thành sự thật. Bởi lẽ anh mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp của em hàng đêm. Chúc em lễ tình nhân vui vẻ!)

4. Your smile can make me forget the pain of a hundred sleepless nights and the fatigue of a thousand exhausting days. I live because you love me.

(Nụ cười của em khiến anh quên đi nỗi đau của hàng trăm đêm thiếu ngủ, sự uể oải của hàng nghìn ngày mệt mỏi. Anh sống vì em yêu anh.)

5. Chocolates are sweet, flowers are romantic. But if you’re with me, I don’t need anything else. Wish you all the love and happiness.

(Chocolate thì ngọt ngào, những bông hoa thì lãng mạn. Nhưng nếu em ở bên anh, anh không cần bất cứ điều gì khác. Mong em sẽ có nhiều tình yêu thương và hạnh phúc.)

6. I was looking for a perfect gentleman and I found one. I want to keep you forever in my life. I love you. Wishing you a happy valentine’s day!

(Em tìm kiếm một quý ông hoàn hảo và em đã tìm thấy anh. Em muốn giữ anh trong cuộc sống của mình mãi mãi. Em yêu anh. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ!)

7. My days seem to be as dark as night without you. Your love brings sunlight to my heart- my sweetheart.

(Thiếu em, những ngày tháng của anh dường như sẽ tăm tối như màn đêm kia. Chính tình yêu của em mang ánh sáng mặt trời vào trái tim anh – người yêu của anh.)

8. Our love is like a romance movie, but the best part is that it never ends. Happy Valentine’s day!

(Tình yêu của chúng ta như một bộ phim lãng mạn, nhưng phần hay nhất là nó chẳng bao giờ kết thúc. Chúc mừng ngày Valentine!)

9. In your eyes, I see tomorrow... In your arm I found love... Loving you to day and always.

(Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai... Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.)

10. I just want to let all the people to know that you are my only one... I love you very much.

(Anh muốn tất cả mọi người biết rằng em là của anh. Anh yêu em rất nhiều.)

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-loi-chuc-ngay-le-tinh-nhan-valentine-duoc-cong-dong-mang-chia-se-5020221428599900.htm