Nhìn lại 10 khoảnh khắc đi bộ ngoài vũ trụ "nghẹt thở" của phi hành gia Mỹ

Tháng 6/2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử, khi tròn 60 năm kể từ ngày phi hành gia NASA Ed White trở thành người Mỹ đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Vào ngày 3/6/1965 định mệnh, khi trôi nổi bên ngoài tàu vũ trụ Gemini 4, ông White đã thốt lên: "Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất, thật phi thường". Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, hãy cùng nhìn lại 10 hình ảnh ấn tượng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến đi bộ ngoài không gian của Mỹ suốt 6 thập kỷ qua.

Từ bước chân đầu tiên đầy táo bạo cho đến những nhiệm vụ phức tạp trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), mỗi chuyến đi bộ ngoài không gian (spacewalk) không chỉ là minh chứng cho lòng dũng cảm của các phi hành gia mà còn là bước tiến vượt bậc của khoa học kỹ thuật.

Khoảnh khắc khai sinh lịch sử (1965): Hình ảnh phi hành gia Ed White thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của Mỹ. Trong suốt 20 phút phiêu lưu, ông được bảo vệ bởi một sợi dây nối dài khoảng 7,6 mét gắn vào tàu Gemini 4.

Nụ cười từ vũ trụ (2007): Phi hành gia NASA Scott Parazynski dường như vẫy tay chào ống kính khi đang được cố định ở đầu Hệ thống Cảm biến Cần trục của tàu con thoi trong một nhiệm vụ.

Lặng lẽ giữa các vì sao (2002): John B. Herrington của NASA, một hình bóng nhỏ bé ở phía xa bên trái bức ảnh, thực hiện công việc bên ngoài tàu con thoi Endeavour.

Khiêu vũ cùng Canadarm2 (2025): Một hình ảnh từ đầu năm nay cho thấy phi hành gia NASA Suni Williams được cố định vào cánh tay robot Canadarm2 của trạm vũ trụ, phía sau là những tấm pin mặt trời khổng lồ của ISS.

Nền trời ấn tượng (2006): Phi hành gia Robert L. Curbeam, Jr. nổi bật trên phông nền phủ kín mây trắng của Trái Đất đầy kịch tính trong một chuyến đi bộ tại trạm vũ trụ.

Tự do tuyệt đối (1984): Bruce McCandless II làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên di chuyển tự do trong không gian không cần dây buộc. Ông đã thử nghiệm MMU – một thiết bị đeo lưng đẩy bằng nitơ, điều khiển bằng tay – và tiến đến khoảng cách xa nhất so với tàu con thoi Challenger.

Nhiệm vụ trên tầm cao mới (2014): Reid Wiseman, cách Trái Đất khoảng 400 km, cùng phi hành gia ESA Alexander Gerst thực hiện chuyến đi bộ kéo dài hơn 6 giờ bên ngoài khoang điều áp Quest của ISS. Họ đã di dời một máy bơm làm mát hỏng và lắp đặt thiết bị năng lượng dự phòng cho hệ thống robot.

"Selfie" đi vào lịch sử (2019): Christina Koch của NASA ghi lại khoảnh khắc "tự sướng ngoài không gian" với Trái Đất làm nền. Cô và đồng nghiệp Jessica Meir đã làm việc hơn bảy giờ bên ngoài ISS trong chuyến đi bộ ngoài không gian toàn nữ đầu tiên.

"Giải cứu" vệ tinh (1984): Phi hành gia Dale A. Gardner tiếp cận và sử dụng một thiết bị đặc biệt để ổn định vệ tinh WESTAR VI đang quay tròn, trước khi đưa nó vào khoang hàng của Tàu con thoi Discovery để mang về Trái Đất.

Đồng đội giữa không gian (1994): Các phi hành gia Carl Meade và Mark Lee (người đang được gắn vào cánh tay robot của Tàu con thoi) cùng thực hiện nhiệm vụ trong một chuyến đi bộ ngoài không gian.

Những hình ảnh này không chỉ là những khoảnh khắc đẹp mà còn là biểu tượng cho khát vọng khám phá và chinh phục vũ trụ không ngừng của nhân loại. 60 năm qua, mỗi bước chân ra ngoài không gian của các phi hành gia Mỹ đã góp phần viết nên những trang sử vàng cho ngành hàng không vũ trụ thế giới.