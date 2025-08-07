Nếu đang dùng iPhone, hãy dừng mọi việc và cập nhật lên iOS 18.6 ngay lập tức

Nếu bạn đang đọc bài viết này trên một chiếc iPhone, hãy tạm dừng và làm theo hướng dẫn sau đây ngay lập tức. Apple vừa tung ra iOS 18.6, một bản cập nhật an ninh tối quan trọng để bảo vệ bạn khỏi một lỗ hổng đang bị tin tặc tích cực khai thác ngoài thực tế.

Bản cập nhật iOS 18.6 không phải là bản nâng cấp tính năng thông thường. Nó chứa bản vá cho một lỗ hổng bảo mật cực kỳ nguy hiểm có mã định danh CVE-2025-6558. Đây là một lỗ hổng "zero-day" – đã bị kẻ xấu phát hiện và khai thác trước khi Apple có thể tung ra bản vá.

Lập tức cập nhật iOS 18.6 để tránh những rủi ro không đáng có.

Lỗ hổng này nằm trong WebKit, engine nền tảng của trình duyệt Safari. Điều này có nghĩa là chỉ cần truy cập một trang web độc hại, iPhone của bạn có thể bị xâm nhập. Nhóm Phân tích Mối đe dọa của Google (Threat Analysis Group) chính là bên đã phát hiện và cảnh báo Apple về việc lỗ hổng này đang bị khai thác tích cực "ngoài thực tế".

Bảo vệ chiếc iPhone của bạn chỉ mất vài thao tác đơn giản:

- Vào ứng dụng Cài đặt (Settings).

- Chọn Cài đặt chung (General).

- Nhấn vào Cập nhật phần mềm (Software Update).

- Khi bản cập nhật iOS 18.6 hiện ra, hãy nhấn Cập nhật bây giờ (Update Now) và làm theo hướng dẫn.

- Hãy đảm bảo bạn đang kết nối Wi-Fi và có dung lượng pin trên 50% (hoặc đang cắm sạc) để quá trình diễn ra suôn sẻ.

Sự tồn tại của những lỗ hổng như thế này là lời nhắc nhở rằng không có thiết bị nào là an toàn tuyệt đối. Trong khi sự chú ý của dư luận có thể đang hướng về các bản beta của iOS 26 trong tương lai, việc bảo vệ thiết bị bạn đang dùng hàng ngày mới là điều quan trọng nhất.

Bản cập nhật iOS 18.6 là tấm khiên bảo vệ cần thiết mà Apple đã cung cấp. Đừng chần chừ, hãy cài đặt nó ngay để giữ an toàn cho dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn.