Cách thay ảnh đại diện Facebook với cờ đỏ, sao vàng mừng Quốc khánh 2/9

Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), trào lưu đổi hình đại diện đồng loạt với những khung viền đậm sắc đỏ cờ Tổ quốc đang được hưởng ứng nhiệt liệt, biến bảng tin của hàng triệu người dùng thành một vùng trời rực đỏ.

"Cơn bão" avatar yêu nước

Nếu bạn lướt một vòng Facebook trong những ngày qua, điều dễ dàng nhận thấy nhất là sự thay đổi ảnh đại diện đồng loạt. Từ các trang cá nhân, hội nhóm cho đến các fanpage của doanh nghiệp và người nổi tiếng, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một trào lưu đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng Việt Nam.

Cộng đồng mạng Facebook nô nức thay ảnh đại diện đỏ rực mừng lễ 2/9.

Hưởng ứng không khí mừng Tết Độc lập, hàng loạt các nhà thiết kế và người dùng sáng tạo đã cho ra đời vô số mẫu khung viền (frame) cho ảnh đại diện (avatar) với chủ đề 2/9. Trong đó, các mẫu khung có hình lá cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam, hay những biểu tượng lịch sử như trống đồng, hoa sen... được yêu thích và sử dụng nhiều nhất.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể "khoác áo mới" cho ảnh đại diện của mình. Hành động này nhanh chóng tạo thành một "cơn bão" trên mạng xã hội. Nhiều người còn chụp lại màn hình danh sách bạn bè toàn một màu đỏ và chia sẻ với niềm tự hào.

Một người dùng Facebook chia sẻ hình ảnh đại diện với khung viền 80 năm đẹp mắt.

Cách thay đổi ảnh đại diện Facebook mừng lễ 2/9

Cách nhanh chóng và mang lại kết quả đẹp mắt nhất là sử dụng dịch vụ của trang Khung Hình. Bạn có thể truy cập địa chỉ này, gồm toàn bộ các khung ảnh theo xu hướng của ngày Đại lễ 2/9.

Sau khi truy cập trang web, chọn một khung viền ảnh đẹp mắt và yêu thích nhất đối với bạn và bấm vào nó.

Trong giao diện tiếp theo, bấm nút tải lên và lựa chọn hình ảnh muốn lồng thêm khung viền. Ảnh sẽ được tải lên và hiển thị trong khung mẫu, sau đó có thể bạn tùy chỉnh các thông số như độ thu phóng, chèn thêm văn bản, xoay và lật ảnh. Xong, bấm nút "Tiếp tục".

Các bước lồng khung viền đẹp mắt cho ảnh đại diện Facebook.

Sau khi trang web xử lý hình ảnh xong, bấm nút "Tải về" để lưu hình về thiết bị, sau đó bạn chỉ việc dùng hình này thay đổi cho ảnh đại diện Facebook.

Trào lưu thay avatar không chỉ đơn thuần là một xu hướng thẩm mỹ, mà nó còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Trong thời đại số, đây được xem là một hình thức "treo cờ" kiểu mới, một cách để mỗi công dân thể hiện lòng tự hào dân tộc và hòa mình vào không khí chung của cả nước, dù họ đang ở bất cứ đâu.