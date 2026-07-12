Na Uy "chèo Viking" về nước, dân mạng tiếc cho 2 tình huống mười mươi của Erling Halaand

Hành trình kỳ diệu của Na Uy tại World Cup 2026 đã khép lại sau thất bại 1 - 2 trước tuyển Anh ở tứ kết. Tuy nhiên, thay vì chỉ tiếc nuối tấm vé bán kết, cộng đồng mạng lại dành nhiều tranh luận cho hai tình huống liên quan đến Erling Haaland mà ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, khiến Na Uy phải "chèo Viking" về nước.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng loạt bài đăng, ảnh cắt màn hình và video quay chậm lan truyền trên Facebook, X và các diễn đàn bóng đá. Tâm điểm xoay quanh hai khoảnh khắc khiến Na Uy có thể đã đánh mất cơ hội viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Dân mạng tranh cãi Erling Halaand bị tước bàn thắng

Tình huống đầu tiên liên quan một quả phạt góc của Na Uy. Haaland có pha tranh chấp trong vòng cấm và ghi bàn, nhưng sau đó trọng tài xem VAR và xác định anh phạm lỗi với hậu vệ tuyển Anh.

Tình huống gây tranh cãi.

Cụ thể, sau khi bóng được treo vào từ quả phạt góc, trong một tình huống lộn xộn, Haaland xuất hiện đúng lúc để dứt điểm cận thành tung lưới Jordan Pickford. Tuy nhiên, bàn thắng không được tính vì pha phạm lỗi trước đó, khiến Na Uy phải thực hiện lại quả đá phạt góc.

Nhiều CĐV Na Uy cho rằng pha va chạm của Haaland không đủ mạnh để thổi phạt. Một số bình luận viết: "Đó là tranh chấp bình thường", "Nếu không cắt còi thì Haaland đã có bàn thắng", hay "Một quyết định làm thay đổi cả trận đấu". Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng trọng tài đã nhất quán với cách điều hành xuyên suốt trận.

Tiếc nuối cho Halaand

Nếu tình huống đầu còn gây tranh cãi về chuyên môn trọng tài thì pha bóng thứ hai lại khiến người hâm mộ tiếc nuối vì quyết định của đồng đội.

Tình huống đầy tiếc nuối.

Ở một pha phản công hiếm hoi, Na Uy tạo ra tình huống 2 đánh 1 trước hàng thủ Anh. Haaland bứt tốc ở trung lộ với khoảng trống rất lớn và gần như chỉ chờ đường chuyền để đối mặt thủ môn. Thế nhưng cầu thủ mang áo số 7 Alexander Sorloth lại quyết định giữ bóng, ngoặt vào trong rồi dứt điểm. Cú sút bị hậu vệ Anh cản phá, cơ hội trôi qua trong sự tiếc nuối của Haaland.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Không ít người nhận xét Soroth "quá tham", "đó là đường chuyền ai cũng nhìn thấy", hay "Haaland đứng ở vị trí thuận lợi hơn rất nhiều". Một số CĐV còn đùa rằng đây là "đường chuyền bị thất lạc", trong khi người khác tiếc nuối: "Chỉ cần chuyền ngang là có thể đã là 2 - 1 cho Na Uy".

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có ý kiến cho rằng Sorloth chỉ có chưa đầy một giây để đưa ra quyết định trong lúc hậu vệ Anh đang áp sát, nên việc anh chọn dứt điểm là điều có thể hiểu được. Dẫu vậy, các góc quay truyền hình sau đó cho thấy Haaland thực sự có khoảng trống rộng và đang ở tư thế rất thuận lợi để kết thúc.

Thất bại trước tuyển Anh khép lại chiến dịch World Cup đáng nhớ của "những chiến binh Viking". Sau khi gây chấn động bằng chiến thắng trước Brazil ở vòng 1/8, Na Uy đã tiến rất gần tấm vé vào bán kết nhưng cuối cùng phải dừng bước sau 120 phút đầy tiếc nuối. Còn với Haaland, hai tình huống gây tranh cãi kể trên đang trở thành chủ đề được người hâm mộ nhắc đến nhiều không kém kết quả trận đấu.