Muốn tạo ảnh miễn phí trên ChatGPT, người dùng sẽ phải xem quảng cáo

OpenAI có kế hoạch đưa quảng cáo vào công cụ tạo ảnh trên ChatGPT nhằm giúp người dùng khám phá thương hiệu qua các hình ảnh thể hiện nguồn cảm hứng, cách dùng hoặc trải nghiệm sản phẩm. Động thái thử nghiệm áp dụng cho người dùng tại Mỹ, đánh dấu bước mở rộng mô hình trí tuệ nhân tạo có hỗ trợ quảng cáo sau khi công ty từng triển khai quảng cáo dạng văn bản trước đó.

ChatGPT sắp chèn quảng cáo vào công cụ tạo hình ảnh với người dùng miễn phí.

Dù vậy, hãng công nghệ vẫn để ngỏ nhiều câu hỏi lớn khi chưa công bố thời điểm xuất hiện cụ thể trong quy trình tạo ảnh, cơ chế nhắm mục tiêu cũng như việc các mẩu quảng cáo sẽ do ChatGPT tự sinh ra hay lấy từ tư liệu của nhà quảng cáo. OpenAI cho biết các chi tiết này sẽ chỉ được làm rõ sau khi giai đoạn thử nghiệm chính thức bắt đầu.

Định dạng mới nhanh chóng vấp phải sự hoài nghi từ giới chuyên môn về mức độ hiệu quả đối với bên quảng cáo. Trao đổi qua email với tờ The Register, CEO Donatas Smailys của Billo nhận định quảng cáo tìm kiếm phát huy tác dụng nhờ tiếp cận đúng lúc người dùng đang tìm kiếm, trong khi một người đang tạo hình ảnh trên ChatGPT hoàn toàn không phải đối tượng đang đi mua sắm.

Đối với người sử dụng bản miễn phí, hệ thống cho phép tắt quảng cáo nhưng thao tác này đồng thời sẽ vô hiệu hóa công cụ tạo ảnh cùng các tính năng gắn liền với trải nghiệm có quảng cáo. Để tiếp tục sử dụng tính năng tạo hình ảnh mà không có quảng cáo, giải pháp còn lại là người dùng phải đăng ký gói thuê bao ChatGPT Plus với mức giá từ 20 USD mỗi tháng.

Quảng cáo hiển thị trên khung chat của ứng dụng ChatGPT.

Về phía OpenAI, công ty kỳ vọng định dạng mới sẽ mở ra cơ hội để các thương hiệu kể câu chuyện bằng hình ảnh, giúp người xem nhận diện nét độc đáo của sản phẩm và đưa ra quyết định mua hàng. Trước mắt, các thắc mắc về vị trí hiển thị và cách thức phân phối cụ thể sẽ tiếp tục bị bỏ ngỏ cho đến khi người dùng thực tế bắt gặp những quảng cáo này.