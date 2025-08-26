Đây là lý do khiến hóa đơn tiền điện có thể tăng vọt trong tương lai

Mặc dù AI (trí tuệ nhân tạo) mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng kéo theo một hệ lụy lớn: chi phí điện năng. Chính vì sự gia tăng nhu cầu năng lượng để vận hành các trung tâm dữ liệu AI đã khiến nhiều công ty, như Google, phải đầu tư vào năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều có khả năng thực hiện điều này.

Sự phát triển của AI gây áp lực cho hệ thống điện lưới các quốc gia.

Theo báo cáo mới từ Bloomberg, nhu cầu ngày càng tăng đối với các trung tâm dữ liệu AI đang tạo ra áp lực lớn lên lưới điện ở các quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, nhiều tiểu bang đã chứng kiến hóa đơn tiền điện của người tiêu dùng tăng cao ngay cả khi họ không trực tiếp sử dụng AI. Cụ thể, cư dân New Jersey đã phải đối mặt với mức tăng 13,3% trong hóa đơn tiền điện, trong khi New York ghi nhận mức tăng cao hơn, đạt 14,4% tính đến hết tháng 5.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là chi phí vận hành các mô hình AI như Gemini hay ChatGPT. Bloomberg cũng chỉ ra rằng, với việc thiếu quy định hiện hành về AI, đặc biệt trong bối cảnh các chính sách về AI được nhiều chính phủ thúc đẩy, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Nhiều khu vực trên đang phải đối mặt với nhu cầu điện năng tăng cao từ các trung tâm dữ liệu AI, trong khi các nhà máy điện mới không được xây dựng để đáp ứng nhu cầu này.

Người dùng nên chuẩn bị cho các kịch bản hóa đơn tiền điện tăng vọt hơn trong tương lai.

Thay vì đầu tư vào công suất mới, các công ty thường chỉ ký hợp đồng để khai thác công suất hiện có, điều này không bền vững trong dài hạn. Khi nhu cầu tăng mạnh, nguồn cung sẽ giảm dần và dẫn đến giá điện tăng cao hơn cũng như nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Để giải quyết vấn đề này, Bloomberg khuyến nghị cần có các thỏa thuận mua bán dài hạn từ các công ty vận hành trung tâm dữ liệu nhằm mở rộng công suất điện hiện tại. Việc cải thiện phương thức cung cấp năng lượng là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu mới này.