Kính viễn vọng James Webb mở ra bước ngoặt tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất

Lần đầu tiên, kính viễn vọng James Webb (JWST) đã chụp ảnh trực tiếp và phát hiện thấy những đám mây băng nước trên một hành tinh khí khổng lồ cách Trái Đất nhiều năm ánh sáng. Khám phá này không chỉ làm đảo lộn các mô hình khí quyển hiện có mà còn mở ra hy vọng mới cho việc tìm kiếm những "Trái Đất thứ hai".

Bí ẩn nằm ở hành tinh Epsilon Indi Ab, một "người họ hàng" khổng lồ của Sao Mộc với khối lượng gấp 7,6 lần nhưng kích thước tương đương. Điều khiến các nhà khoa học sửng sốt không phải là kích thước của nó, mà là bầu khí quyển đầy rẫy những đám mây băng nước dày đặc, tương tự như mây ti trên bầu trời Trái Đất.

Trước đây, việc nghiên cứu các hành tinh giống Sao Mộc là cực kỳ khó khăn vì chúng thường quá mờ nhạt so với ngôi sao chủ. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng thiết bị hồng ngoại trung (MIRI) và bộ lọc chặn ánh sáng sao (coronagraph), nhóm nghiên cứu tại Viện Max Planck đã làm được điều tưởng chừng bất khả thi là chụp ảnh trực tiếp luồng sáng mờ nhạt từ chính hành tinh này.

Dữ liệu từ JWST cho thấy lượng amoniac thấp hơn nhiều so với dự đoán. Giải thích duy nhất cho hiện tượng này chính là sự tồn tại của những đám mây băng nước – một yếu tố cực kỳ phức tạp và rất khó để mô phỏng trong các mô hình máy tính hiện nay.

Tiến sĩ Elisabeth Matthews, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định: "JWST cuối cùng đã cho phép chúng ta nghiên cứu chi tiết các hành tinh tương đồng với hệ mặt trời. Đây là bước đệm quan trọng trước khi chúng ta có thể nghiên cứu chi tiết về một Trái Đất khác từ khoảng cách nhiều năm ánh sáng".

Khám phá này được coi là "vấn đề hạnh phúc" của giới thiên văn, vì nó cho thấy công nghệ hiện nay đã có thể chạm tới những chi tiết phức tạp nhất của các thế giới lạnh giá xa xôi. Với sự hỗ trợ của kính viễn vọng Nancy Grace Roman dự kiến ra mắt vào năm 2026, nhân loại đang đứng trước ngưỡng cửa hiểu rõ hơn bao giờ hết về cấu trúc của các hành tinh và khả năng tồn tại sự sống ngoài không gian.