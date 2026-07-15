Trở về Na Uy sau World Cup 2026, Erling Haaland ôm gấu mèo nhồi bông gây sốt MXH

Tưởng ảnh AI, hóa ra là món quà lưu niệm "độc nhất vô nhị"

Sau khi khép lại hành trình đáng nhớ cùng đội tuyển Na Uy tại FIFA World Cup 2026, Haaland trở về quê nhà với hành lý không chỉ có vali mà còn có một món đồ khiến cả MXH xôn xao.

Trên tay tiền đạo của Manchester City là một chú gấu mèo nhồi bông đang ôm chai rượu, món đồ lưu niệm được anh mua trong thời gian lưu lại bang Texas (Mỹ). Hình ảnh kỳ lạ này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng MXH, đến mức nhiều người cho rằng do AI tạo ra.

Haaland gây sốt với chú gấu mèo nhồi bông.

Theo truyền thông Mỹ, món đồ này được Haaland mua tại Wild Bill's Western Store ở thành phố Dallas (bang Texas). Tác phẩm thủ công có tên "Whiskey Raccoon", được nhồi bông theo phong cách taxidermy (tiêu bản) và có giá khoảng 750 USD (khoảng 20 triệu đồng).

Ngay sau khi những bức ảnh được chia sẻ, "Whiskey Raccoon" lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên MXH.

Một lần nữa Haaland trở nên viral trên MXH nhưng lại không liên quan tới bóng đá.

Điều khiến bức ảnh càng trở nên đặc biệt là sự đối lập đầy hài hước giữa chú gấu mèo mang phong cách miền Tây nước Mỹ và chiếc túi xách Dolce & Gabbana cỡ lớn mà Haaland đeo trên vai. Sự kết hợp có phần kỳ quặc này khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời tạo ra hàng loạt meme và bình luận hài hước.

Haaland "hòa mình" vào văn hóa Texas

Chuyến mua sắm tại Texas của Haaland thực tế đã thu hút sự chú ý từ trước đó.

Trong thời gian diễn ra World Cup, chân sút người Na Uy ghé thăm Wild Bill's Western Store ở trung tâm Dallas để thử các món đồ đặc trưng của miền Tây nước Mỹ như mũ cao bồi, bốt da và áo phong cách cowboy. Anh còn đăng tải loạt ảnh lên Instagram kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Howdy!" – cách chào quen thuộc của người Texas.

Haaland đã có một chuyến mua quà lưu niệm đáng nhớ.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, nhiều sản phẩm Haaland mặc hoặc sử dụng được cho là bán hết chỉ sau thời gian ngắn.

Chủ cửa hàng sau đó tiết lộ Haaland muốn trải nghiệm văn hóa Texas một cách chân thực trước khi rời thành phố.

Không chỉ ghi dấu ấn trên sân cỏ, Haaland còn trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất World Cup nhờ tính cách thoải mái, khiếu hài hước và những khoảnh khắc lan truyền trên MXH.

Sau khi trở về Na Uy với chiếc túi hàng hiệu trên vai và chú gấu mèo nhồi bông trên tay, Haaland thêm một lần chứng minh vì sao anh luôn là một trong những ngôi sao khó đoán và thú vị nhất của bóng đá thế giới. Và như nhiều người đã phát hiện sau đó, bức ảnh gây sốt ấy không hề được tạo bằng AI, mà đơn giản chỉ là thêm một khoảnh khắc "không giống ai" của Erling Haaland.