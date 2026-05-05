Nhân loại đã bỏ lỡ lời chào từ người ngoài hành tinh suốt hàng thập kỷ?

Trong hơn nửa thế kỷ qua, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất (SETI) dựa trên một giả định truyền thống: Tín hiệu từ các nền văn minh xa xôi sẽ cực kỳ yếu ớt và dễ bị vùi lấp trong nhiễu vũ trụ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Đại học California, Los Angeles (UCLA) vừa đưa ra một góc nhìn hoàn toàn trái ngược, có thể thay đổi cách chúng ta nhìn vào bầu trời đêm mãi mãi.

Người ngoài hành tinh vẫn đang cố gắng tìm kiếm chúng ta?

Nhà vật lý thiên văn Benjamin Zuckerman, tác giả nghiên cứu, cho rằng một nền văn minh đủ tiên tiến để thực hiện liên lạc liên sao sẽ không phát sóng một cách vô định ra mọi hướng. Thay vì lãng phí năng lượng như một "chiếc bóng đèn mờ" tỏa sáng yếu ớt, họ sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh vào những chùm tia cường độ cao, định hướng chính xác vào các mục tiêu cụ thể – giống như một chiếc bút laser cực mạnh hướng thẳng vào Trái Đất.

Theo tính toán, ngay cả một hệ thống chỉ tiêu thụ khoảng 60 megawatt năng lượng – nếu được nhắm chính xác – cũng có thể tạo ra tín hiệu sáng hơn nhiễu nền vũ trụ gấp hàng tỷ lần. Điều này có nghĩa là nếu "họ" thực sự muốn chúng ta chú ý, tín hiệu đó sẽ cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể đã xuất hiện trong các dữ liệu thiên văn thông thường mà chúng ta vô tình bỏ qua suốt bấy lâu nay.

Sự thiếu vắng các tín hiệu mạnh mẽ này trong dữ liệu hiện tại dẫn đến một kết luận khá "lạnh lùng". Dựa trên mô hình của Zuckerman, số lượng các nền văn minh vừa đủ trình độ công nghệ, vừa chủ động truyền tin trong dải Ngân hà có thể ít hơn nhiều so với kỳ vọng, có lẽ chỉ từ 10.000 - 100.000 nền văn minh.

Việc chúng ta chưa thấy dấu vết của các tàu thăm dò hay tín hiệu định hướng cho thấy Trái Đất có thể đang nằm trong một khu vực khá "vắng vẻ". Zuckerman lưu ý: "Sự thiếu vắng bằng chứng về các chuyến viếng thăm vật lý cho thấy không có nền văn minh nào đi ngang qua Trái Đất trong phạm vi 100 năm ánh sáng suốt vài tỷ năm qua".

Ảnh minh họa người ngoài hành tinh.

Thông điệp từ nghiên cứu rất rõ ràng là thay vì chỉ tập trung nghe ngóng ở những dải tần số vô tuyến cực hẹp, chúng ta cần mở rộng phạm vi tìm kiếm trên toàn bộ phổ điện từ, từ hồng ngoại đến ánh sáng khả biến.

Rất có thể, thông điệp đầu tiên từ một nền văn minh ngoài hành tinh không phải là một tiếng thì thầm khó nghe, mà là một tia sáng rực rỡ đang nằm im lìm trong một tệp dữ liệu khảo sát bầu trời nào đó từ thế kỷ trước, chờ đợi chúng ta đủ tỉnh táo để nhận ra.