Dân mạng bất ngờ với trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha: "Mbappe tịt ngòi, Yamal quá lọc lõi"

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha đã khép lại với chiến thắng 2 - 0 dễ dàng dành cho La Roja. Và điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất lại là màn trình diễn trái ngược của hai ngôi sao được kỳ vọng nhất: Kylian Mbappe và Lamine Yamal.

Trước giờ bóng lăn, nhiều người chờ đợi màn so tài giữa hai biểu tượng của hai thế hệ. Tuy nhiên, suốt 90 phút, Mbappe gần như bị hàng thủ Tây Ban Nha khóa chặt, trong khi Yamal tiếp tục cho thấy sự lọc lõi đáng dù mới 19 tuổi 1 ngày.

MXH dày đặc bài đăng chúc mừng Tây Ban Nha.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Facebook, X và các diễn đàn bóng đá tràn ngập những bài đăng về cuộc đối đầu giữa Mbappe và Yamal. Không ít người cho rằng đây là một trận đấu mà tài năng trẻ của Tây Ban Nha "thắng điểm" đàn anh bên phía tuyển Pháp.

"Thế trận diễn ra quá ngoài tưởng tượng, Tây Ban Nha trên cơ hẳn. Chia buồn Mbappe, chia buồn tuyển Pháp".

"Yamal 9 tuổi mà đá như cầu thủ 29 tuổi, cầm bóng chắc, lắc léo, xử lý thông minh, chiến thắng này xứng đáng nha".

"Không cần ghi bàn vẫn là người khiến hàng thủ Pháp luống cuống, đặc biệt pha kiếm penalty là cực nhanh nhạy, đúng đẳng cấp sao trẻ Yamal".

"Mbappe tịt ngòi, còn Yamal thì quá lọc lõi. Chúc mừng Tây Ban Nha giành vé vào chung kết World Cup 2026".

Trong các bài đăng và bình luận trên mạng xã hội, dân mạng cũng nhắc lại việc Yamal liên tục góp công trong những chiến thắng của Tây Ban Nha trước Pháp ở các giải đấu lớn những năm gần đây. Vì vậy, không ít CĐV gọi cầu thủ thuộc biên chế Barcelona là "khắc tinh" của Mbappe.

Ở chiều ngược lại, Mbappe trở thành tâm điểm của những lời chê trách. Tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp hiếm khi tạo ra khác biệt trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Tây Ban Nha. Nhiều CĐV cho đánh giá đây là một trong những màn trình diễn mờ nhạt nhất của anh tại World Cup 2026.

Hiện, không ít ảnh chế cũng nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Một số ví Mbappe "mất sóng" trong trận cầu lớn, trong khi Yamal được ghép với những dòng trạng thái như "ông cụ non", "19 tuổi nhưng bản lĩnh của ngôi sao hàng đầu".

Với chiến thắng 2 - 0 này, Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết World Cup 2026, trong khi Pháp sẽ còn đấu trận tranh hạng ba. Trên mạng xã hội, cuộc so sánh giữa Mbappe và Yamal vẫn tiếp tục là chủ đề nóng, với nhiều ý kiến cho rằng bóng đá thế giới đang chứng kiến màn chuyển giao thế hệ rõ rệt.