Google Translate sắp có tính năng giúp dịch sát nghĩa và đúng giọng điệu hơn

Tính năng nâng cấp này trên Google Translate được kỳ vọng sẽ giúp bản dịch sát ngữ cảnh hơn, đặc biệt với những ngôn ngữ có nhiều sắc thái biểu đạt.

Gemini sẽ khiến Google Translate trở nên mạnh mẽ hơn nữa

Được phát hiện bởi Android Authority khi phân tích phiên bản 10.0.36.855137688.3-release của Google Translate cho Android, tính năng này liên quan đến khả năng dịch theo ngữ cảnh và đặt câu hỏi tiếp theo sau bản dịch của Google Translate.

Khi được triển khai, bên dưới kết quả dịch sẽ xuất hiện nút “Hiển thị các phương án thay thế”. Người dùng có thể nhấn vào để xem thêm ba cách dịch khác nhau cho cùng một nội dung.

Google Translate sẽ cho người dùng so sánh nhiều bản dịch cùng lúc

Ở thời điểm hiện tại, Google Translate chỉ đưa ra một bản dịch duy nhất, điều này khiến người dùng phải tự chỉnh sửa khi câu chữ chưa phù hợp với ngữ cảnh hoặc mục đích sử dụng. Việc bổ sung các phương án dịch được đánh giá là cần thiết với những ngôn ngữ đòi hỏi độ chính xác cao về sắc thái và giọng điệu. Chẳng hạn, tiếng Nhật có hệ thống kính ngữ phức tạp, tiếng Pháp chú trọng cách diễn đạt, trong khi nhiều ngôn ngữ khác sử dụng thành ngữ dễ gây hiểu sai nếu dịch máy cứng nhắc.

Các bản dịch thay thế giúp người dùng tránh những cách diễn đạt thiếu tự nhiên, đồng thời chủ động hơn trong việc lựa chọn câu chữ phù hợp. Đây cũng được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo Gemini nhằm biến Google Translate thành công cụ dịch thuật tương tác, hiểu ngữ cảnh tốt hơn thay vì chỉ chuyển đổi ngôn ngữ đơn thuần.

Google hiện chưa công bố thời điểm phát hành chính thức cho tính năng mà hãng đang thử nghiệm. Mặc dù vậy, nếu được triển khai rộng rãi, đây có thể trở thành một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Google Translate trong nhiều năm trở lại đây.