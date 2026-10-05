Loạt chủ đề “nóng” lên top Google Trends sáng đầu tuần (ngày 5/10)

Sáng 5/10, Google Trends (công cụ thống kê các xu hướng nổi bật) tại Việt Nam ghi nhận hàng loạt chủ đề tăng mạnh lượng tìm kiếm, từ bóng đá quốc tế, đội tuyển Việt Nam, xổ số, Vietlott đến thời tiết, vàng và bảo hiểm xã hội.

Các chủ đề nổi bật Google Trends sáng 5/10.

Đứng đầu danh sách là từ chủ đề “bồ đào nha đấu với na uy”, đạt mức tìm kiếm 20.000+, tăng 1.000% và bắt đầu nổi lên khoảng 8 giờ trước thời điểm ghi nhận. Đây cũng là chủ đề có lượng tìm kiếm cao nhất trong bảng xu hướng được Google Trends hiển thị sáng 5/10.

Trong khi đó, từ khóa “vietlott” đạt 1.000+ lượt tìm kiếm, tăng 200%. Khi chọn chủ đề này, Google Trends hiển thị biểu đồ tìm kiếm tăng mạnh trong 24 giờ qua, với hai đợt tăng đáng chú ý.

Danh sách các từ khóa tăng trưởng Vietlott cho thấy, mức độ quan tâm tăng đột biến đối với kết quả kỳ quay ngày 4/10. Các cụm từ “xổ số vietlott ngày 4 tháng 10”, “vietlott 4/10”, “kết quả xổ số vietlott ngày 4 tháng 10”, “ketqua vietlott 6/45” và “xsvietlott” đều được Google Trends đánh dấu “Breakout” (đột phá).

Ngoài ra, các truy vấn “vietlott ngày 4 tháng 10” và “xổ số vietlott ngày mùng 4 tháng 10” lần lượt tăng 1.700% và 1.150%. “Người trúng vietlott mới nhất” tăng 400%, còn “xổ số vietlott chủ nhật” tăng 300%. Cụm từ “kq vietlott 6/45” cũng tăng 250%.

Các truy vấn nổi bật liên quan chủ đề Vietlott.

Sự xuất hiện đồng loạt của các truy vấn liên quan Vietlott cho thấy kết quả kỳ quay ngày 4/10 đang là một trong những chủ đề được người dùng tìm kiếm nhiều vào sáng 5/10, khi mà Jackpot - Mega 6/45 vừa "nổ" với giải thưởng gần 200 tỷ đồng thuộc về một người chơi (chưa xác định danh tính) ở tỉnh An Giang.

Quay lại với bóng đá, từ khóa “nguyễn đình bắc” đạt 5.000+ lượt tìm kiếm, tăng 700%, trong khi “wales đấu với đan mạch” đạt 1.000+, tăng 700%. Các truy vấn “portugal national football team vs norway...” và “hy lạp đấu với đức” lần lượt tăng 900% và 1.000%.

Đáng chú ý, “nguyễn thị oanh” cũng lọt vào nhóm tìm kiếm nổi bật với 2.000+ lượt tìm kiếm, tăng 1.000%. Cùng thời điểm, “đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam” xuất hiện trong danh sách với 2.000+ lượt tìm kiếm và bắt đầu tăng khoảng 4 giờ trước.

Ở nhóm thông tin đời sống, “thời tiết hôm nay” đạt 5.000+ lượt tìm kiếm, tăng 100%. “Bảo hiểm xã hội” đạt 1.000+, tăng 500%, trong khi “dải phân cách” đạt 2.000+, tăng tới 1.000%. Từ khóa “vàng” cũng thu hút 10.000+ lượt tìm kiếm, tăng 100%.

Nhìn tổng thể, Google Trends sáng đầu tuần cho thấy sự quan tâm của người dùng Việt Nam tập trung vào nhiều nhóm chủ đề khác nhau. Bóng đá quốc tế và bóng đá Việt Nam tạo ra nhiều từ khóa tăng mạnh, trong khi xổ số và Vietlott nổi bật nhờ hàng loạt truy vấn liên quan kết quả kỳ quay. Bên cạnh đó, thời tiết, vàng, bảo hiểm xã hội và các vấn đề giao thông cũng góp mặt trong danh sách những chủ đề được tìm kiếm nhiều.