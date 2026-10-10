Dự án AI của nữ bác sĩ được yêu thích nhất tại AI Riser 2026 do Google tổ chức

Google vừa tổ chức diễn đàn “Chung vai vươn mình cùng Google AI” để chia sẻ và trình diễn 10 dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thiết thực do người Việt phát triển thông qua sáng kiến AI Riser Việt Nam 2026.

Điểm nhấn của diễn đàn là phần trình diễn Demo Day của sáng kiến AI Riser Việt Nam 2026. Chương trình giới thiệu cách các nhà phát triển trong nước triển khai những ứng dụng thực tế, mang tính bản địa hóa cao dựa trên nền tảng Google AI Studio.

Top 10 dự án AI tại AI Riser Việt Nam 2026.

Bằng cách khai thác logic ngôn ngữ tự nhiên cùng năng lực đa phương thức của các mô hình Gemini và Google AI Studio, chương trình đã tạo điều kiện cho các nhà phát triển ở mọi trình độ - từ những lập trình viên dày dặn kinh nghiệm đến sinh viên, nhà giáo dục và các chủ hộ kinh doanh nhỏ nhanh chóng tạo bản mẫu thử nghiệm và triển khai các ứng dụng thực tế trên 10 lĩnh vực ưu tiên của quốc gia.

Từ 10 dự án xuất sắc nhất được hội đồng giám khảo chuyên môn và đại diện ngành lựa chọn để thuyết trình trong ngày Demo Day, sự kiện cũng đã vinh danh 3 dự án được khán giả yêu thích nhất: Đúng Nơi (Bành Thị Ngọc Trúc), Project InnoVerse (Nguyễn Minh Hoàng) và SightBridge AI (Phạm Văn Mạnh).

Bác sĩ Bành Thị Ngọc Trúc, đại diện dự án Đúng Nơi chia sẻ: "Đúng Nơi ra đời với mong muốn mang lại sự thấu suốt và tiện lợi tối đa cho mỗi gia đình khi tiếp cận về bảo hiểm y tế. Công nghệ AI giúp dự toán chi phí khám chữa bệnh và hướng người dân đến nơi khám phù hợp theo tình trạng bệnh, từ đó người bệnh có thể hoàn toàn tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe và hồi phục với tâm thế thoải mái, lạc quan".

Bên cạnh đó, thông qua các chương trình mở rộng với các đối tác chiến lược từ cơ quan chính quyền đến các tổ chức, hiệp hội, Google cũng đã nâng cao năng lực cho hơn 100.000 người dân Việt Nam thông qua các khóa đào tạo từ nền tảng đến nâng cao, hiện thực hóa khát vọng của Google trong việc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chi tiết top 10 dự án tại AI Riser 2026:

Sách Của Em (Nguyễn Quang Phú)

Được phát triển dành cho giáo viên tiểu học tại các trường còn nhiều khó khăn, thiếu kết nối internet hoặc máy chiếu, ứng dụng giúp chuyển đổi ảnh chụp giáo án viết tay, sổ ghi chép và các trang sách giáo khoa thành phiếu bài tập đen trắng khổ A4 chuẩn khung chương trình và kịch bản minh họa sẵn sàng in ấn chỉ trong chưa đầy 90 giây.

HiLuat (Trần An Khang)

Đóng vai trò như một trợ lý pháp lý tin cậy cho các hàng quán F&B nhỏ lẻ, nền tảng giúp chuyển hóa các tình huống vận hành thường ngày thành những nghĩa vụ pháp lý rõ ràng. Ứng dụng trích dẫn nguyên văn chuẩn xác từ cơ sở dữ liệu pháp luật chính thức của Việt Nam, giúp chủ quán nắm bắt quy định nhanh chóng, minh bạch mà không thay thế tư vấn pháp lý chuyên môn.

SightBridge AI (Phạm Văn Mạnh)

Hướng đến mục tiêu hỗ trợ người khiếm thị di chuyển độc lập, SightBridge AI kết hợp thị giác máy tính trên thiết bị để cảnh báo chướng ngại vật theo thời gian thực thông qua cơ chế rung kín đáo. Ứng dụng tích hợp mô hình đa phương thức Gemini nhằm mang đến một trợ lý giọng nói tiếng Việt thông minh, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin xung quanh như số xe buýt, biển báo giao thông hay mệnh giá tiền mặt.

ScamLens (Trần Bình Minh)

Được phát triển nhằm bảo vệ người dùng internet trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến tinh vi, ScamLens phân tích tin nhắn văn bản, ảnh chụp màn hình và các chuỗi hội thoại đáng ngờ để nhận diện các thủ thuật thao túng như mạo danh và tạo cảm giác cấp bách giả tạo, từ đó mô phỏng lộ trình lừa đảo và đề xuất các bước xác minh an toàn mang tính thực thi.

Project InnoVerse (Nguyễn Minh Hoàng)

Hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực gọi vốn cho các công ty khởi nghiệp, Project InnoVerse tự động hóa quy trình đánh giá hồ sơ gọi vốn và chuẩn bị cho nhà sáng lập bằng cách phân tích chuyên sâu các bộ tài liệu đầu tư phức tạp, chạy mô hình định lượng rủi ro tài chính, đồng thời kết nối nhà khởi nghiệp với trợ lý AI đàm thoại bằng giọng nói để mô phỏng buổi làm việc thực tế với các quỹ đầu tư mạo hiểm.

MediGuide AI (Lê Minh Giàu)

Nhằm hạn chế tình trạng nhầm lẫn đơn thuốc và giúp người bệnh uống thuốc đúng phác đồ, MediGuide AI cho phép số hóa nhanh chóng đơn thuốc và bao bì thuốc qua ảnh chụp hoặc camera. Ứng dụng giúp đơn giản hóa các thuật ngữ y khoa phức tạp sang tiếng Việt dễ hiểu, tự động kiểm tra tương tác thuốc dựa trên Danh mục tương tác chống chỉ định của Bộ Y tế (Quyết định 5948/QĐ-BYT), đồng thời thiết lập và đồng bộ lịch nhắc uống thuốc trực tiếp vào ứng dụng lịch của người dùng.

Avifauna of Vietnam (Lê Dy Văn)

Nền tảng giáo dục đa dạng sinh học và bảo tàng số tương tác, Avifauna of Vietnam kết hợp hệ thống thông tin địa lý sinh thái (GIS) với nhận diện thực địa, cho phép những người yêu thiên nhiên nhận dạng các loài chim từ ảnh chụp thực tế theo thời gian thực, đồng thời tra cứu dữ liệu bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN và tiếng hót của từng loài.

中文 Lab (Phan Thanh Nhàn)

Gia sư ngôn ngữ cá nhân hóa được thiết kế riêng cho người Việt học tiếng Trung, 中文 Lab mang đến môi trường học tập toàn diện trực tiếp trên trình duyệt, cung cấp tính năng chấm điểm phát âm chi tiết đến từng âm tiết, phản hồi nhại giọng tương tác và tự động chấm chữa bài luận bám sát theo chuẩn khung chương trình HSK mới.

Lax's CNC (Lã Huy Gia Huy)

Hướng đến các xưởng mộc và cơ sở dạy nghề, Lax's CNC đóng vai trò như một công cụ "kiểm tra chính tả" trực quan cho máy CNC. Ứng dụng đưa quá trình mô phỏng gia công 3D lên trình duyệt web, kết hợp trợ lý AI Gemini để đọc hiểu G-code phức tạp và phát hiện rủi ro va chạm hoặc hỏng vật liệu. Thay vì chỉ cảnh báo, hệ thống AI sẽ giải thích cặn kẽ lỗi sai, đề xuất mã sửa an toàn và tự động mô phỏng lại phương án khắc phục, giúp kỹ thuật viên nghiệm thu tuyệt đối trước khi khởi động máy thật.

Đúng Nơi (Bành Thị Ngọc Trúc)

Được phát triển bởi một bác sĩ đang trực tiếp làm nghề, ứng dụng ra đời nhằm 'gỡ rối' các thủ tục hành chính khi người dân đi khám chữa bệnh. Tiện ích giúp bệnh nhân và người nhà dễ dàng tra cứu quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), mức đồng chi trả cũng như quy định chuyển tuyến, từ đó chủ động dự tính các chi phí cần thanh toán trước khi đến viện.