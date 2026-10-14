Dùng robot hình người sàm sỡ thiếu nữ

Theo thông cáo của Sở Cảnh sát Cologne ngày 12/10, nạn nhân 16 tuổi đang đi cùng hai người bạn ở thành phố Cologne tối ngày 10/10 thì bị một con robot cao khoảng 1,2 mét tiến lại gần. Cỗ máy sau đó đã chạm vào mông cô gái và thực hiện các động tác đẩy "nhạy cảm".

Đoạn video sau đó được phát trên TikTok, nhận hàng triệu lượt xem trước khi bị xóa, theo CP24. Nội dung cho thấy một robot hình người màu đỏ và vàng đi kèm với hai người đàn ông, đang áp sát vào một cô gái tuổi teen, người này hét lên và tránh xa.

Robot hình người bị Sở Cảnh sát Cologne tạm giữ. Ảnh: X/Cologne Police

Trước đó, chủ kênh này cũng đăng một số video khác với các hành vi tương tự. Chẳng hạn, robot giả vờ ôm các cô gái, sau đó thực hiện các hành động "nhạy cảm", hoặc thực hiện các động tác "tục tĩu" trước đám đông, theo RT.

Cảnh sát Cologne cho biết, hai người đứng sau được xác định là một thiếu niên 16 tuổi, chủ nhân của robot, và người còn lại 19 tuổi làm nhiệm vụ quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội "để mọi người bình luận".

Khi nhận được tin báo từ nạn nhân, cảnh sát Cologne nhanh chóng vào cuộc và phát hiện robot nằm phía sau cốp xe. Cỗ máy bị thu giữ cùng với hai chiếc điện thoại. Hai nghi phạm đang bị điều tra.

Theo bộ luật hình sự của Đức, hành vi tấn công tình dục đòi hỏi phải có sự tiếp xúc giữa người gây án và nạn nhân. Các hành vi "được thực hiện bởi máy móc hoặc bên thứ ba" không được coi là hành vi tấn công. Tuy nhiên, nếu bị kết tội quấy rối tình dục, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức phạt tiền hoặc án tù lên đến hai năm.