Liên Quân, LMHT, PUBG,... vào SEA Games 31: Khi thể thao cũng chuyển đổi số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành danh mục các môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) do Việt Nam đăng cai. Trong đó, thể thao điện tử (eSport) có 8 bộ môn thi đấu với 10 nội dung. Đây là bộ môn còn khá mới mẻ tại Việt Nam và thu hút được sự quan tâm rất lớn của các bạn trẻ. Các nội dung thi đấu gồm: - Liên minh huyền thoại: Tốc chiến (League of Legends: Wild Rift - Mobile) - (Đồng đội nam/nữ); - Liên quân Mobile - (Đồng đội); - PUBG Mobile - (Đồng đội/Cá nhân); - Đấu trường sinh tồn - (Đồng đội); - Liên minh huyền thoại (League of Legends - PC) - (Đồng đội); - FIFA Online 4 (PC) - (Đồng đội); - Đột kích (CrossFire - PC) - (Đồng đội); - Mobile Legends: Bang Bang (Mobile) - (Đồng đội).