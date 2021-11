Không phải Samsung hay WD, đây mới là "ông trùm" về ổ cứng SSD

Thứ Năm, ngày 04/11/2021 16:30 PM (GMT+7)

"Ông trùm" này chiếm tới 27% trên tổng số 111,5 triệu ổ SSD được xuất xưởng trong năm 2020, bỏ xa vị trí thứ 2 (chỉ chiếm 8%).

Dựa trên số liệu của cả năm 2020, TrendForce cho biết, Kingston Technology là nhà cung cấp ổ cứng SSD lớn nhất thế giới (không tính các hãng cung cấp NAND Flash - thành phần lưu trữ sử dụng trong ổ cứng SSD, như Samsung, Intel,...). Theo đó, Kingston chiếm tới 27% trên tổng số 111,5 triệu ổ SSD được xuất xưởng trong năm 2020.

Tỉ lệ thị phần của các nhà sản xuất module ổ cứng SSD.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong năm 2020, TrendForce đã ghi nhận số lượng ổ SSD xuất xưởng hàng năm giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng như lượng đơn đặt hàng sụt giảm đột ngột do quá trình sản xuất và hậu cần trì hoãn nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nhờ áp dụng chiến lược toàn cầu về tìm kiếm nguồn cung ứng linh kiện, Kingston đã đi trước các đối thủ cạnh tranh trong việc dự trù các tác động của đại dịch toàn cầu và cuộc khủng hoảng thiếu hụt nguồn cung chip đang dần diễn ra.

Các kết quả đạt được góp phần củng cố vị thế dẫn đầu của Kingston về sản xuất SSD, trong khi nhà cung cấp lớn thứ hai toàn cầu (ADATA) chỉ chiếm 8% tổng thị phần. Khi xét theo danh mục độc lập, các nhà sản xuất SSD bên thứ ba (thiết bị không bán dẫn) chiếm tới 65% tổng số lô hàng xuất xưởng của năm 2020.

Mới đây, Kingston cũng vừa bổ sung vào danh mục sản phẩm của mình hai mẫu ổ cứng SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 bao gồm KC3000 và Kingston FURY Renegade SSD. Nhờ các ổ SSD hiệu suất cao này, người dùng yêu cầu tốc độ và độ tin cậy có thể yên tâm xử lý các trò chơi và khối lượng công việc cường độ cao trên cả máy tính để bàn (PC) và xách tay (laptop).

Nguồn: http://danviet.vn/khong-phai-samsung-hay-wd-day-moi-la-ong-trum-ve-o-cung-ssd-502021411162820667...Nguồn: http://danviet.vn/khong-phai-samsung-hay-wd-day-moi-la-ong-trum-ve-o-cung-ssd-502021411162820667.htm