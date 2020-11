Ổ cứng di động chuyên game có tốc độ tính bằng GB/s và đèn LED tùy chỉnh

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 12:45 PM (GMT+7)

Seagate vừa ra mắt loạt ổ cứng lưu trữ dành cho game thủ, trong đó có ổ cứng di động Firecuda Gaming SSD.

Các tựa game ngày càng nặng hơn qua các bản cài đặt hoặc cập nhật, chẳng hạn game Call of Duty: MW có dung lượng sau cập nhật tới hơn 200GB. Do đó, việc có thêm một ổ cứng gắn ngoài SSD để tăng dung lượng lưu trữ là điều cần thiết giúp game thủ yên tâm phá đảo các tựa game mà không lo hết dung lượng ổ cứng.

Mới đây, Seagate đã ra mắt loạt sản phẩm ổ cứng lưu trữ dành cho game thủ, trong đó có ổ cứng di động Firecuda Gaming SSD. Với thiết kế hướng tới game thủ, Firecuda Gaming SSD có hình chữ nhật, vẻ ngoài sắc cạnh, cùng cân nặng 140gram, nặng hơn đáng kể so với các SSD di động khác trên thị trường, cho cảm giác đầm tay và cao cấp khi cầm.

Ổ cứng Firecuda Gaming SSD gắn ngoài.

Thân ổ cứng SSD này được làm bằng nhôm phủ sơn mờ. Mặt trên có 1 khe nhỏ với dãy đèn LED RGB có thể cá nhân hóa màu sắc bằng phần mềm Seagate Toolkit miễn phí, mặt dưới có một lớp cao su mềm để chống trượt. Phía cuối SSD là cổng USB Type-C kèm đèn báo trạng thái, phụ kiện đi kèm là 1 cáp USB Type-C to Type-C. Bên trong sản phẩm được tích hợp SSD FireCuda 510 NVMe cao cấp của Seagate và giao diện SuperSpeed Gb/s (USB 3.2 Gen 2x2).

Tốc độ đo được trên laptop.

Thử sử dụng hai phần mềm thông dụng là CrystalDiskMark và ATTO DiskBenchmark trên laptop MSI Prestige 14 EVO A11M (có cấu hình Intel Core i7-1185G7 3.0GHz, RAM 16GB LPDDR4, SDD 512GB NVMe PCIe Gen4x4) và sử dụng cổng Thunderbolt 4 với thông lượng tối đa là 40Gbps, Firecuda Gaming SSD cho ra các thông số thực tế như bên dưới.

CrystalDiskMark cho ra tốc độ đọc và ghi tương ứng ở mức 1.076MB/s và 1.051MB/s, tức hơn 1GB/s.

ATTO Disk Benchmark cho kết quả tốc độ đọc trung bình ở mức 950MB/s và tốc độ ghi trung bình 968MB/s.

Nhìn chung, thông số đo được của Firecuda Gaming SSD cho thấy hiệu năng hoạt động chỉ bằng một nửa so với thông số của nhà sản xuất công bố. Lý do là có lẽ do ổ cứng chưa được kết nối đúng cổng USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) nên kết quả đo cũng chưa thực sự chính xác.

Đi kèm Firecuda Gaming SSD còn có phần mềm Seagate Toolkit. Đây là một tiện ích để bảo vệ dữ liệu trên ổ cứng, cùng công cụ Sync Plus hỗ trợ sao lưu và đồng bộ hóa các tập tin. Người dùng chỉ cần lên lịch, lựa chọn tập tin và thư mục sao lưu là xong, phần mềm sẽ tự động thực hiện theo thiết lập.

Ngoài ra, để tùy chỉnh đèn LED trên SSD, người dùng có thể vào mục RGB, chọn một trong các chế độ Solid, Blink, Breathe hoặc Spectrum. Nếu điều đó vẫn chưa đủ thì vẫn còn tùy chỉnh cài đặt để tự thiết lập độ sáng, màu sắc theo sở thích với thời gian và trình tự khác nhau. Điều thú vị hơn nữa là người dùng có thể liên kết với phần mềm Razer Synapse và tận dụng hệ thống ánh sáng Razer Chroma RGB để đồng bộ hóa với các thiết bị được hỗ trợ.

Các bước tùy chỉnh màu đèn LED RGB.

Chơi thử tựa game Crysis Remastered cài đặt trên Firecuda Gaming SSD, trò chơi khởi động gần như ngay lập tức, thời gian nạp game chỉ mất vài giây, gameplay cũng không có gì phải phàn nàn. Điều đó cho thấy, Firecuda gaming SSD cho hiệu suất chơi game tương đương với việc cài đặt lên ổ cứng gắn trong của máy tính.

Nhìn chung, Firecuda gaming SSD là ổ cứng dành riêng cho game thủ khi có khả năng plug-and-play những tựa game ưa thích và cũng là một chiếc SSD di động dùng để lưu trữ, truy xuất nhanh dữ liệu khi cần. Mặc dù có chi phí tương đối cao cho mỗi gigabyte, nhưng những gì Firecuda gaming SSD mang lại rất đáng tiền, kiểu dáng thiết kế đậm chất game thủ, hiệu ứng ánh sáng LED RGB tùy chỉnh theo cá tính, dung lượng lưu trữ lớn và hiệu suất cao.

FireCuda Gaming SSD có 3 mức dung lượng với giá bán lẻ tham khảo 4,99 triệu đồng cho phiên bản 500GB, 6,99 triệu đồng cho phiên bản 1TB và 14,99 triệu đồng cho phiên bản 2TB.

Nguồn: http://danviet.vn/o-cung-di-dong-chuyen-game-co-toc-do-tinh-bang-gb-s-va-den-led-tuy-chinh-50202...Nguồn: http://danviet.vn/o-cung-di-dong-chuyen-game-co-toc-do-tinh-bang-gb-s-va-den-led-tuy-chinh-502020171112441600.htm