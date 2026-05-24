Một thay đổi nhỏ giúp tiếng bình luận và cổ động World Cup chân thực hơn nhiều

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng vị trí đặt loa có thể ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm xem bóng đá, đặc biệt là tiếng bình luận, tiếng cổ động viên và những pha bóng cao trào.

Đừng để trải nghiệm xem World Cup mất cảm giác hưng phấn bởi tiếng âm thanh không chuẩn.

Một trong những sai lầm phổ biến là đặt loa quá sát tường, điều có thể gây ra hiện tượng nhiễu phản hồi do ranh giới loa (Speaker Boundary Interference Response - SBIR). Khi các dải âm trầm phát ra, sóng âm sẽ dội ngược từ tường trở lại loa, khiến tiếng bass bị dày, ù hoặc thiếu ổn định. Với các trận cầu World Cup, điều này dễ làm tiếng trống, tiếng hò reo trở nên nặng nề và lấn át giọng bình luận.

Không chỉ gây dư bass, hiện tượng phản xạ âm còn có thể khiến một số dải âm bị triệt tiêu, làm âm thanh thiếu chi tiết. Đây là lý do nhiều người cảm thấy tiếng TV hoặc dàn loa xem bóng đá “không đã” dù đã tăng âm lượng rất lớn.

Cách tối ưu hóa vị trí loa để xem World Cup đã tai hơn

Để tối ưu trải nghiệm âm thanh khi xem World Cup, người dùng nên đặt loa cách tường ít nhất khoảng 60 cm. Nếu có không gian rộng hơn, khoảng cách gần 90 cm sẽ giúp âm thanh thoáng và cân bằng hơn. Ngoài ra cũng nên tránh đặt loa sát góc phòng vì sóng âm trầm dễ bị dội liên tục giữa hai bức tường, tạo cảm giác âm thanh bị bí và vang.

Ngay cả khi đầu tư vào các dàn loa mạnh mẽ cũng trở nên vô dụng nếu thiết lập loa không đúng.

Với những căn phòng nhỏ khó di chuyển loa, việc bổ sung vật liệu tiêu âm hoặc bẫy âm trầm (bass trap) có thể giúp hạn chế phản xạ âm. Đồng thời, người dùng nên tinh chỉnh chế độ âm thanh trên TV hoặc soundbar sang các thiết lập như “Thể thao” hay “Sân vận động” để tăng độ rõ cho tiếng bình luận và hiệu ứng sân cỏ.

Bên cạnh vị trí đặt loa, việc lựa chọn thiết bị phù hợp cũng rất quan trọng. Một chiếc soundbar chất lượng hoặc hệ thống loa surround được bố trí hợp lý sẽ giúp người xem cảm nhận rõ hơn bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup ngay tại nhà, từ tiếng còi khai cuộc cho tới những khoảnh khắc vỡ òa sau bàn thắng.