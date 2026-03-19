Nhiều người dùng sai pin cúc áo CR2032 và CR2025 mà không biết

Khi còn nhỏ, nhiều người trong chúng ta đã từng cảm thấy ngạc nhiên khi máy tính để bàn có thể “ghi nhớ” thời gian ngay cả khi đã tắt nguồn. Kỳ diệu hơn, máy tính tự động hiển thị đúng giờ ngay sau khi khởi động lại.

CR2032 là loại pin cúc áo rất phổ biến trong nhiều thiết bị điện tử.

Bí mật đằng sau điều này chính là viên pin nhỏ gọn mang tên CR2032. Đó là viên pin cung cấp năng lượng cho bo mạch chủ, giúp duy trì hoạt động của các thành phần như đồng hồ thời gian thực (RTC), CMOS, NVRAM và các thiết lập BIOS ngay cả khi máy tính đã tắt.

Mặc dù công nghệ máy tính đã có nhiều thay đổi trong ba thập kỷ qua, việc sử dụng pin CR2032 vẫn không thay đổi. Ngoài máy tính để bàn và laptop cũ, pin CR2032 còn được sử dụng trong nhiều thiết bị khác như chìa khóa xe hơi, cân điện tử, điều khiển cửa gara, thiết bị y tế và thậm chí Apple AirTags.

Trong khi đó, cũng không ít người có thể đã nghe đến pin CR2025 - một loại pin rất tương tự CR2032. Hai loại pin này có mối liên hệ chặt chẽ và trong nhiều trường hợp, chúng có thể thay thế cho nhau, mặc dù vẫn có một số điểm khác biệt cần lưu ý.

CR2025 cũng khá giống CR2032, ngoại trừ độ dày mỏng hơn.

Sự khác biệt chính giữa CR2032 và CR2025 nằm ở kích thước. Cả hai đều là pin Lithium Manganese Dioxide, nhưng CR2032 có đường kính 20mm và độ dày 3,2mm, trong khi CR2025 có đường kính 20mm nhưng chỉ dày 2,5mm. Điều đó có nghĩa CR2025 là phiên bản mỏng hơn của CR2032, khiến pin CR2025 thường được sử dụng trong các thiết bị không thể chứa pin dày hơn. Tuy nhiên, CR2025 cũng có thể được dùng trong các thiết bị hỗ trợ CR2032, mặc dù có thể bị lỏng do kích thước nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, chúng cũng có dung lượng khác nhau. Pin CR2032 có dung lượng 235 mAh, trong khi CR2025 chỉ có 170 mAh. Cả hai loại pin đều có điện áp định mức 3V, đây chính là lý do chúng có thể lắp đặt qua lại giữa các thiết bị, mặc dù kích thước là khác biệt cần phải xem xét.

Cả CR2032 và CR2025 đều có giá tương đối rẻ và dễ dàng tìm mua. Chúng có tuổi thọ cao và dễ nhận biết khi nào cần thay thế. Nếu đang tìm kiếm pin cho thiết bị của mình, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật để đảm bảo chọn đúng loại pin phù hợp.