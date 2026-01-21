Hụt hẫng, nhưng dân mạng vẫn xuất khẩu thành thơ động viên U23 Việt Nam

Dù đã thi đấu hết sức nỗ lực nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn bị U23 Trung Quốc khóa chặt trong trận bán kết của VCK U23 châu Á. Kết quả, U23 Việt Nam đã để thua trắng 0 - 3, đánh mất tấm vé vào chung kết để tranh ngôi vô địch. Thay vào đó, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 vào ngày 23/1 tới đây.

Bên dưới một bài đăng trên mạng xã hội Facebook về hình ảnh Đình Bắc kéo các đồng đội đứng dậy sau thất bại, nhiều Facebooker đã để lại bình luận đầy cảm xúc. Có thể thấy rõ, tâm trạng của họ là buồn, hụt hẫng nhưng vẫn viết ra những lời vần điệu như thơ để động viên đội nhà.

Thắng thua là chuyện của trời, Có ai sống mãi trên đời được đâu? Tại sao ta phải buồn sầu, Vững chân đá tiếp nụ cười vẻ vang.

Các em đã cố hết sức rồi, về thôi. Về Việt Nam có chúng tôi vẫn đợi. Về đi em, để đón chào năm mới. Suốt một năm đã phấn đấu miệt mài. Châu Á giờ đã biết em là ai. Nhắc Việt Nam phải vài phần nể phục. Chẳng như trước đây phập phù từng lúc. Giờ ngang cơ với cả đội dẫn đầu. Về đi thôi, chẳng ai trách các em đâu. Gặp Jordan các em lăn xả. Gặp Xê Út các em hừng hực đá. Vào knock-out với vị trí dẫn đầu. Hạ UAE vào một buổi hoàng hôn. Nắng Tây Á chiếu các em chói lóa. Nhớ Ả Rập nắng vàng lấp lánh. Những chàng trai của tôi quá phi thường. Hôm nay thua nhưng không phải đau thương. Nhiệt huyết, quyết tâm, bền gan… đủ cả. Chúng tôi biết các em đã vất vả. Dang rộng tay đón các em về nhà. Các em ơi, buồn chút xíu thôi nha. Vì với fan, các em - người vô địch.

Thắng không kiêu. Bại không nản. Thua ván này. Ta bày ván khác. Trông chờ tạo giải Ba - tư cùng bạn Hàn.

Thế là chúng tớ chẳng đi xa. Mỏi chân nghỉ chút cũng được mà. Mấy trận hôm trước chơi quá tốt. Thôi tranh với Hàn cái giải ba.

Top 4 châu Á là gớm rồi. Các em còn trẻ, tương lai còn dài. Nhưng cứ nỗ lực thì chắc chắn các em sẽ thành công hơn nữa. Thắng không kiêu, bại không nản. Thể thao đối kháng thắng thua là chuyện bình thường thôi. Chúc mừng đội tuyển vì đã đưa người hâm mộ đến được với những trận đấu cuối cùng của giải.

Qua đó có thể thấy, thất bại trước U23 Trung Quốc để lại nhiều tiếc nuối, nhưng những gì U23 Việt Nam thể hiện vẫn đủ để người hâm mộ tự hào. Từ vòng bảng cho tới bán kết, các cầu thủ trẻ đã chơi bằng tất cả nhiệt huyết, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên. Trước mắt, người hâm mộ sẽ hướng về trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.