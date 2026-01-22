Zalo bị xử phạt 810 triệu đồng vụ thu thập dữ liệu người dùng

Zalo bị xử phạt 810 triệu đồng vì vi phạm trong thu thập dữ liệu người dùng

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (địa chỉ trụ sở tại số Z06 Đường số 13, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) với số tiền 810 triệu đồng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, Zalo đã có các hành vi vi phạm sau: Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin; Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác;

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định; Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng; Không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định;

Không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngay sau khi làm việc và nhận được Quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để rà soát, cập nhật và hoàn thiện nội dung, chính sách liên quan. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện các nội dung khác.

Trước đó, Zalo đã đột ngột thông báo dữ liệu người dùng và gây phản ứng dữ dội trong dư luận. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã mời Zalo lên làm việc nhưng Zalo xin lùi lịch làm việc.