Máy quét toàn thân ở sân bay thực sự nhìn thấy gì?

Tùy sân bay mà có những quy định đối với chất lỏng trong hành lý xách tay. Hành lý của hành khách sẽ được đưa qua máy chụp X-quang, trong khi hành khách sẽ trải qua một máy quét toàn thân. Quy trình này nhằm đảm bảo hành khách không mang theo vũ khí, chất nổ hay các vật dụng nguy hiểm khác.

Quy trình kiểm tra là cần thiết trước khi hành khách lên máy bay.

Khi bước vào máy quét, quy trình sẽ hoàn tất chỉ trong vài giây. Trên màn hình của nhân viên an ninh, hình dạng của hành khách sẽ hiện ra, nhưng không phải là hình ảnh khỏa thân. Nếu không có gì kích hoạt máy quét, hành khách có thể yên tâm. Ngược lại, nếu có tín hiệu kích hoạt, màn hình sẽ chỉ ra vị trí trên cơ thể, nơi phát tín hiệu.

Được triển khai tại nhiều sân bay quốc tế từ những năm 2000, máy quét toàn thân đã trở thành biện pháp an ninh tiêu chuẩn sau sự cố một hành khách cố gắng kích nổ bom giấu trong quần lót. Công nghệ này sử dụng sóng milimet, cho phép phát hiện các vật dụng bị che giấu dưới quần áo. Theo chuyên gia Shawna Malvini Redden của Tổ chức An ninh vận chuyển Mỹ (TSA), sóng sẽ xuyên qua quần áo và phản xạ lại từ da giúp máy quét phân tích hình ảnh.

Nhiều sân bay lớn đã áp dụng máy quét toàn thân thay vì tán xạ ngược.

Máy quét tán xạ ngược trước đây cũng được sử dụng, nhưng đã bị loại bỏ do gây tranh cãi về quyền riêng tư. Những máy quét này có khả năng tạo ra hình ảnh chi tiết, bao gồm cả bộ phận sinh dục, điều này khiến nhiều hành khách lo ngại. Mặc dù máy quét sóng milimet cũng gặp phải vấn đề tương tự trong những năm đầu, nhưng nhờ sự phản đối từ công chúng, các bộ lọc riêng tư đã được thêm vào giúp hình ảnh chỉ hiển thị hình bóng của hành khách.

Máy quét toàn thân liệu có an toàn?

Máy quét toàn thân đã gây ra nhiều lo ngại về ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Một số người thậm chí còn cho rằng chúng có thể gây tổn thương DNA. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng điều này không đúng khi máy quét sóng milimet sử dụng liều lượng nhỏ bức xạ không ion hóa, không gây hại như bức xạ ion hóa - vốn được biết đến là nguyên nhân gây ung thư.

Các điều chỉnh đã giúp quyền riêng tư của hành khách qua máy quét toàn thân được an toàn hơn.

Chuyên gia David Brenner từ Trung tâm Y tế Đại học Columbia (Mỹ) đã phát biểu với tạp chí TIME vào năm 2017 rằng: “Các nhà khoa học không thể khẳng định điều gì đó an toàn 100%, nhưng không có bằng chứng xác đáng nào cho thấy sóng milimet có thể gây tổn hại đến DNA”. Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu có rủi ro thì chúng là rất nhỏ. Lewis Nelson từ Trường Y Rutgers New Jersey cũng cho biết vào năm 2019 rằng hành khách tiếp xúc với bức xạ trên máy bay nhiều hơn so với khi đi qua máy quét toàn thân.

Trước đó, máy quét tán xạ ngược đã bị loại bỏ bởi vì chúng sử dụng bức xạ ion hóa và có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Châu Âu đã ngừng sử dụng loại máy này từ năm 2011.

Những điều bất ngờ có thể kích hoạt máy quét toàn thân

Một số sản phẩm hàng ngày có thể gây ra báo động giả khi đi qua máy quét toàn thân. Chẳng hạn, glycerin - một thành phần thường có trong kem dưỡng da và khăn ướt trẻ em - có thể bị nhầm lẫn với chất gây nổ. Nếu sử dụng sản phẩm chứa glycerin, hãy rửa tay thật kỹ trước khi kiểm tra.

Kem dưỡng da cũng có thể khiến máy quét toàn thân phát cảnh báo.

Bên cạnh đó, các thiết bị y tế như máy tạo nhịp tim cũng có thể kích hoạt máy quét. Nếu có máy tạo nhịp tim, hành khách hãy thông báo cho nhân viên TSA trước khi vào máy quét. Họ có thể cho phép hành khách sử dụng máy quét hoặc áp dụng quy trình kiểm tra khác.

Cuối cùng, mồ hôi, áo ngực có gọng và một số kiểu tóc như tóc tết cũng có thể gây ra báo động giả do độ dày của chúng.