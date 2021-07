Giải pháp camera tích hợp "đám mây" cho xem lại tới 45 ngày

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 17:25 PM (GMT+7)

Những hình ảnh từ camera sẽ được phân tích theo thời gian thực để đưa ra cảnh báo nếu phát hiện có người đi vào khu vực được giám sát.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, an ninh, an toàn cho doanh nghiệp nên là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn khi triển khai các giải pháp giám sát an ninh vốn đòi hỏi phải tiết kiệm thời gian, chi phí trong khâu triển khai và sự đơn giản trong khâu vận hành, bảo mật dữ liệu và đồng bộ hệ thống.

Do đó, sau khi giới thiệu camera IQ tích hợp trí tuệ nhân tạo, FPT Telecom vừa tiếp tục mang đến giải pháp FPT Camera SME dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải pháp bao gồm thiết bị camera AI, dịch vụ internet và hệ thống "đám mây" đặt tại trung tâm dữ liệu (data center) đạt chuẩn thiết kế Tier 3 của Uptime Institute, ứng dụng quản trị đa nền tảng,...

Camera SME là trọn bộ giải pháp "mắt thần" tích hợp "đám mây".

Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp dạng chuỗi, có nhiều cơ sở kinh doanh như các nhà xưởng, công trình sản xuất, các dự án bất động sản, khu dân cư, tổ dân phố, trường học, bệnh viện hay các khu cách ly trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát với nhiều F1, F2 liên quan các ca nhiễm đã xác định (F0).

Camera SME trong giải pháp này có hai lựa chọn: Camera trong nhà với ống kính góc nhìn 102 độ, kết nối Wi-Fi, hồng ngoại 10m; và camera ngoài trời với góc nhìn 106 độ, khả năng chịu nhiệt 75 độ C, kháng bụi và nước chuẩn IP66, hồng ngoại 20m. Cả hai cùng sử dụng cảm biến ảnh 1/2,8 inch, chất lượng hình ảnh Full HD (1080p).

Riêng tính năng nhận diện thông minh IQ được trang bị trên phiên bản camera ngoài trời, có phát hiện người lạ đột nhập ngay từ bên ngoài, phân biệt giữa chuyển động của con người và của vật thể với độ chính xác lên đến 99%. Những hình ảnh từ camera sẽ được phân tích theo thời gian thực để đưa ra cảnh báo nếu phát hiện có người đi vào khu vực được giám sát.

Về dịch vụ điện toán đám mây, người dùng có thể lựa chọn các gói lưu trữ và xem lại dữ liệu trước đó trong vòng 1 - 45 ngày tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp. Việc giám sát, quản lý camera có thể thực hiện trên ứng dụng di dộng, máy tính hoặc thậm chí là trên TV thông qua thiết bị FPT Play Box. Dữ liệu "trên mây" được mã hóa 2 lớp (truy cập phải có tài khoản, mật khẩu và OTP cá nhân).

