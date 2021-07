CCCD gắn chip: Hơn 57 triệu hồ sơ đăng ký, đã trả 25 triệu chiếc

Thứ Bảy, ngày 17/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Đó là một trong những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2021.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa chia sẻ các tài liệu liên quan dùng cho hội nghị "Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021" của Bộ này, trong đó có bài tham luận của thượng tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an).

Tham luận này trình bày về công tác phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Bộ TT&TT nhằm đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và căn cước công dân (CCCD) hiện đại, bảo mật cao.

Chip điện tử được đặt ở mặt sau của CCCD mới.

Trong tham luận, Bộ Công an cho biết, đơn vị này đã hoàn thành việc thiết kế và sản xuất thẻ CCCD mới có gắn chip điện tử. Đồng thời, trong thời gian ngắn đã hoàn thành triển khai chiến dịch đăng ký cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho công dân, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Cụ thể, từ ngày 1/3/2021 đến nay, toàn quốc đã thu nhận được trên 57 triệu/50 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD, đạt tỉ lệ 114% so với chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, tiến độ in và trả thẻ chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch, đến nay đã in và trả khoảng 25 triệu thẻ CCCD gắn chip cho công dân.

Về việc chậm trả thẻ CCCD gắn chip cho công dân, Bộ Công an lý giải là "do khó khăn khách quan từ việc khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu trên thế giới, nhất là chip điện tử (do tác động của đại dịch COVID-19 và chiến tranh thương mại giữa các nước lớn)".

Một số kết quả khác của công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ TT&TT có thể kể đến là: Kết nối, xác thực thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 21/5/2021, đã xử lý được 7.646.461 yêu cầu xác thực thông tin công dân cho Bảo hiểm xã hội.

Bộ Công an đã phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) rà soát, đánh giá, xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, kịch bản kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư đối với các bộ, ngành và 63 UBND địa phương kết nối qua Trục tích hợp quốc gia (NGSP).

Tuy nhiên, vẫn còn đó một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác kiểm tra an ninh an toàn thông tin của đơn vị kết nối đến CSDL quốc gia về dân cư còn chậm; Vá lỗ hổng bảo mật tại một số đơn vị chưa đạt yêu cầu; Công tác tập hợp danh sách tài khoản, văn bản cam kết đảm bảo an ninh an toàn thông tin của tổ chức, người dùng đang phải qua nhiều bước trung gian.

Do đó, Bộ Công an đề nghị Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) xây dựng kế hoạch, phương án, các giải pháp để kiểm tra, định kỳ kiểm tra nhằm đảm bảo an ninh an toàn thông tin đối với các hệ thống kết nối vào CSDL quốc gia về dân cư.

"Thời gian tới, đề nghị chuyển đầu mối tập hợp danh sách tài khoản, các văn bản cam kết của tổ chức, người sử dụng dịch vụ xác thực thông tin công dân của 63 tỉnh/thành phố về công an các tỉnh/thành phố", Bộ Công an đề nghị.

Bộ Công an cũng đề ra phương hướng đôn đốc các bộ, ngành, địa phương kết nối, khai thác thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, các hoạt động trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp thông qua việc khai thác thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư và CCCD gắn chip.

