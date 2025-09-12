Giải đấu thể thao điện tử có tổng giải thưởng tới 2 tỷ đồng

Giải Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - National Student Open Cup 2025 (NSOC 2025) vừa chính thức được công bố với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng, sẽ tranh tài ở hai bộ môn Valorant và Đấu Trường Chân Lý.

Valorant sẽ được đưa vào thi đấu tại NSOC 2025.

NSOC 2025 được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG), dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Trước đó, năm 2023, OEG đã khởi động mùa giải đầu tiên của National Student Open Cup (NSOC) với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng, trở thành một trong những giải đấu eSports lớn dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam. Giải đấu quy tụ sự tham gia của gần 1.500 tuyển thủ, với 298 đội tuyển đến từ 127 trường đại học - cao đẳng trên toàn quốc.

Ông Bùi Anh Tuấn - Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị OEG chia sẻ về NSOC 2025

Tiếp nối thành công đó, năm 2025, OEG tiếp tục tổ chức NSOC mùa 2 với quy mô mở rộng, nội dung nâng cấp. NSOC 2025 có quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ là sự kiện eSports tầm cỡ, bùng nổ và đáng mong đợi trong năm 2025 đối với cộng đồng sinh viên.

Trong giai đoạn này, OEG còn có mục tiêu mở rộng hệ thống giải đấu cấp khu vực, nhằm đưa phong trào eSports sinh viên Việt Nam cọ xát với sinh viên quốc tế.