Những điều cần chuẩn bị trước khi lắp đặt điện mặt trời

Tuy nhiên, trước khi chuyển sang sử dụng điện mặt trời, có một số điều mà người tiêu dùng cần biết. Bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người 5 bước chính cần thực hiện trước khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cùng với những lưu ý quan trọng để chuẩn bị cho hệ thống mới cho gia đình.

Các lưu ý trước khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời

- Chọn nhà cung cấp được chứng nhận: Hãy đảm bảo rằng người tiêu dùng chọn các nhà cung cấp có kinh nghiệm trong việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Những người có kinh nghiệm nhiều năm sẽ nắm rõ các quy định an toàn giúp giảm thiểu nguy cơ sai sót trong quá trình lắp đặt.

Hãy ưu tiên những tấm pin mặt trời đã được chứng nhận bởi cơ quan chuyên trách.

- Sử dụng tấm pin mặt trời được chứng nhận: Đảm bảo rằng các tấm pin mà mình chọn được chứng nhận bởi các cơ quan chuyên trách bởi điều này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn nâng cao chất lượng và hiệu suất của hệ thống.

- Lắp đặt đầu nối MC4: Việc sử dụng đầu nối MC4 cho kết nối điện là rất quan trọng bởi nó có thể giúp giảm thiểu nguy cơ điện giật và đảm bảo an toàn cho hệ thống.

- Định tuyến cáp AC an toàn: Hãy đi dây cáp AC (xoay chiều) tránh xa các khu vực dễ bị ngập nước và các cạnh sắc nhọn. Việc đi dây đúng cách không chỉ bảo vệ hệ thống khỏi sự cố điện mà còn tăng cường an toàn lâu dài cho tấm pin mặt trời.

- Cố định và lắp đặt an toàn: Sử dụng đúng loại và số lượng kẹp để cố định giá đỡ. Đảm bảo rằng các tấm pin được lắp đặt chắc chắn, tránh xê dịch khi có gió lớn hoặc động đất - một trong những biện pháp an toàn quan trọng nhất.

Hãy đảm bảo các tấm pin được cố định một cách cẩn thận.

Cũng cần đảm bảo việc tiếp đất, chống thấm và bịt kín đầu vào cáp để ngăn ngừa điện giật và ăn mòn, đảm bảo thiết bị hoạt động lâu dài. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để hệ thống điện mặt trời lắp đặt trong tương lai hoạt động hiệu quả và an toàn.

Các biện pháp phòng ngừa an toàn

- Đảm bảo mái nhà trong tình trạng tốt: Trước khi lắp đặt, hãy kiểm tra tình trạng mái nhà. Mái nhà cần phải chắc chắn và bền vững vì hệ thống điện mặt trời có thể được bảo hành lên đến 20-25 năm. Việc sửa chữa mái nhà trước khi lắp đặt sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí, tránh việc phải tháo dỡ tấm pin sau này.

- Kiểm tra không gian lắp đặt: Mái nhà cần có đủ diện tích để lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời. Thông thường, khoảng 7,6 m2 là cần thiết cho mỗi kW điện mặt trời. Mái dốc với độ nghiêng từ 30 đến 40 độ là lý tưởng, nhưng mái bằng cũng có thể chấp nhận được. Tránh lắp đặt trên mái đất sét hoặc đá phiến do nguy cơ sập.

- Xác định vị trí an toàn khỏi lũ lụt: Đảm bảo rằng khu vực lắp đặt không nằm trong vùng lũ lụt. Mặc dù hệ thống điện mặt trời có thể giúp giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt nhưng điều đó không có nghĩa nó an toàn khi lũ tràn về.

Hãy đảm bảo khu vực lắp đặt pin mặt trời có đủ ánh sáng để tối ưu hóa hiệu suất của tấm pin.

- Đảm bảo đủ ánh sáng mặt trời: Mái nhà cần có đủ ánh sáng mặt trời để tối ưu hóa hiệu suất của tấm pin. Khu vực lắp đặt nên không bị che bóng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Đặc biệt, các chướng ngại vật như cây cối, tòa nhà gần đó có thể ảnh hưởng đến khả năng sản xuất điện của hệ thống.

- Tìm hiểu quy định về đo lường ròng: Để kết nối với lưới điện, người dùng cần một công tơ đo lường ròng giúp ghi nhận lượng điện xuất ra. Quy định về công tơ này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực, vì vậy hãy tìm hiểu kỹ trước khi lắp đặt.