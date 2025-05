Cảnh báo nghiêm trọng cho Gen Z đang "cày ngày, cày đêm" anime trên Netflix

Theo báo cáo mới nhất từ Kaspersky, từ quý II/2024 đến quý I/2025, đã có hơn 250.000 lượt tấn công mạng được phát hiện dưới dạng các tập anime (phim hoạt hình Nhật Bản) đình đám.

Tin tặc đang có xu hướng phát tán mã độc "ăn theo" anime.

Cụ thể, với hơn 65% người dùng thường xuyên xem anime, Gen Z chính là thế hệ "ghiền" anime nhất từ trước tới nay. Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia bảo mật của Kaspersky đã tập trung phân tích 5 tựa anime được Gen Z yêu thích hàng đầu: Naruto, One Piece (Đảo Hải Tặc), Demon Slayer (Thanh Gươm Diệt Quỷ), Attack on Titan (Đại Chiến Titan), và Jujutsu Kaisen (Chú Thuật Hồi Chiến).

Kết quả, Kaspersky phát hiện và ghi nhận được 251.931 lượt tấn công, khi tội phạm mạng phát tán phần mềm độc hại/không mong muốn bằng cách ngụy trang chúng dưới các tựa anime đình đám. Lợi dụng sự yêu mến của Gen Z đối với anime, tội phạm mạng thường tung ra những “mồi nhử” hấp dẫn như “tập đặc biệt”, “cảnh phim bị rò rỉ” hay “quyền truy cập VIP miễn phí” nhằm đánh lừa người dùng và phát tán mã độc.

Trong các tựa anime được lựa chọn để phân tích, Naruto giữ vị trí đầu bảng với 114.216 lượt tấn công, dù bộ phim đã phát sóng hơn hai thập kỷ trước. Đứng thứ hai là Demon Slayer với 44.200 lượt. Nhờ sở hữu lượng người hâm mộ toàn cầu đông đảo và các khoảnh khắc ấn tượng được lan truyền trên mạng xã hội, sự nổi tiếng của Demon Slayer trong những năm gần đây đã khiến bộ phim trở thành “mồi nhử” lý tưởng cho tội phạm mạng. Xếp thứ ba là Attack on Titan, một cái tên đã quá quen thuộc với cộng đồng anime với 39.433 lượt.

Bên cạnh anime, Kaspersky cũng phân tích 5 tác phẩm điện ảnh và series mang tính biểu tượng vẫn đang được Gen Z đặc biệt yêu thích, gồm Shrek (Gã Chằn Tinh Tốt Bụng), Stranger Things (Cậu Bé Mất Tích), Twilight (Chạng Vạng), Inside Out 2 (Những Mảnh Ghép Xảm Xúc 2) và Deadpool & Wolverine (Deadpool Và Wolverine). Trong giai đoạn nghiên cứu, tổng cộng có tới 43.302 lượt tấn công được ghi nhận, với một đợt gia tăng đáng kể xảy ra vào đầu năm 2025.

Đáng chú ý, phần lớn các cuộc tấn công này nhắm vào người hâm mộ của bộ phim Shrek, với hơn 36.000 lượt - chiếm phần lớn trong tổng số. Đặc biệt, trong tháng 3/2025, số lượt tấn công liên quan đến Shrek tăng vọt, gấp đôi mức trung bình hàng tháng của năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do làn sóng quan tâm trở lại của cộng đồng mạng đối với tựa phim này, trở thành cơ hội để tội phạm mạng lợi dụng.

Các nền tảng như Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV Plus và HBO Max đang định hình cách Gen Z thưởng thức phim, series và anime. Tuy nhiên, sự phổ biến mạnh mẽ của các nền tảng này lại biến chúng thành “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm mạng khai thác. Theo ghi nhận từ Kaspersky, đã có 96.288 lượt tấn công mà trong đó các tệp độc hại hoặc không mong muốn được ngụy trang dưới tên các dịch vụ phát trực tuyến nổi tiếng nhằm đánh lừa người dùng.

Trong quá trình phân tích dịch vụ phát trực tuyến nào thường xuyên bị tin tặc nhắm đến, Netflix trở thành cái tên nổi bật với số lượt tấn công đáng báo động: 85.679 lượt, cùng hơn 2,8 triệu trang web lừa đảo giả mạo giao diện nền tảng này. Kẻ gian đã tạo ra các trang đăng nhập, gửi các liên kết "dùng thử miễn phí" hoặc email yêu cầu đặt lại mật khẩu,... tất cả đều được thiết kế tinh vi để đánh trúng thói quen sử dụng và hành vi trực tuyến của người dùng Gen Z.

Nhằm ứng phó với thực trạng này, Kaspersky đã ra mắt “Case 404”, một trò chơi trực tuyến tương tác được thiết kế riêng cho thế hệ Gen Z. Trong “Case 404”, người chơi vào vai "thám tử an ninh mạng", tham gia điều tra và phá giải các vụ án an ninh mạng trên môi trường số. Trò chơi không chỉ nâng cao các nhận thức về các rủi ro mạng, mà còn rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng an ninh mạng.