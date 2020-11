Facebook sẽ chính thức phát hành tiền ảo Libra vào tháng 1/2020?

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020 10:30 AM (GMT+7)

Thông tin này từ một nguồn tin giấu tên do Financial Times dẫn lại.

Tiền ảo Libra sắp ra mắt chính thức?

Theo Financial Times, loại tiền mật mã Libra do Facebook phát triển, sẽ được phát hành trong tháng 1/2021. Libra sẽ là dạng tiền “stablecoin”, được hỗ trợ ổn định giá bởi đồng USD nên sẽ có sự khác biệt so với các loại tiền ảo trôi nổi hiện nay như Bitcoin, ETH,...

Stablecoin là loại tiền mật mã được thiết kế để tránh sự biến động giá tự do như Bitcoin hay các đồng tiền mật mã khác. Sự ổn định giá của stablecoin được hỗ trợ bởi đồng tiền truyền thống hoặc các tài sản đảm bảo. Stablecoin nhìn chung dùng để thanh toán và chuyển tiền linh hoạt hơn.

Facebook công bố về dự án Libra vào năm ngoái. Khi đó, các nhà chức trách và ngân hàng trung ương các quốc gia bày lo ngại đồng tiền mật mã này có thể làm đảo lộn sự ổn định tài chính và làm xói mòn khả năng quản lý tiền tệ. Tuy nhiên, thông tin mới từ nguồn tin giấu tên của Financial Times đã cho thấy một diễn biến khác.

Nguồn: http://danviet.vn/facebook-se-chinh-thuc-phat-hanh-tien-ao-libra-vao-thang-1-2020-50202029111029...Nguồn: http://danviet.vn/facebook-se-chinh-thuc-phat-hanh-tien-ao-libra-vao-thang-1-2020-50202029111029235.htm