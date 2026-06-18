Bí mật đằng sau những ngọn đèn màu xanh lam tại các nhà ga Nhật Bản

Theo tâm lý học, màu xanh lam có tác dụng làm dịu và thư giãn, chính vì vậy nhiều đèn xanh lam đã được lắp đặt tại các sân ga hẻo lánh, nơi có nguy cơ cao xảy ra tự tử. Cụ thể, 29 ga dọc theo tuyến Yamanote đã được trang bị loại đèn này.

Ánh sáng xanh lam có thể giúp mọi người thư giãn và làm dịu cảm xúc

Những chiếc đèn xanh này phát sáng mạnh hơn đèn huỳnh quang thông thường và đã chứng minh hiệu quả trong việc làm dịu tâm trạng của những người đi qua. Một nghiên cứu từ Đại học Tokyo cho thấy, việc lắp đặt ánh sáng xanh đã giúp giảm tỷ lệ tự tử lên tới 74% trong vòng 13 năm. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác từ Thư viện Y khoa Quốc gia lại cho rằng hiệu quả của ánh sáng xanh không cao như mong đợi.

Lý do đèn màu xanh lam được lựa chọn

Tự tử trên đường sắt là một vấn đề nghiêm trọng tại Nhật Bản, với hơn 970 vụ tự tử bất thành được ghi nhận từ năm 2002 đến 2006 tại Tokyo, Kanagawa và Osaka. Từ năm 2007 đến 2009, tỷ lệ tự tử trên đường sắt gia tăng, dẫn đến việc lắp đặt đèn xanh nhằm cải thiện an toàn tại các sân ga. Các công ty như Circadian Optics Light Therapy, nổi tiếng từ chương trình Shark Tank, cũng đã áp dụng ý tưởng này để tạo ra ánh sáng dịu nhẹ trong nhà.

Người Nhật rất tự hào về hệ thống tàu điện đúng giờ của mình, và bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể liên quan đến tự tử, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho giao thông đô thị. Để giải quyết vấn đề này, nhiều giải pháp đã được đề xuất, bao gồm lắp đặt túi khí trước tàu, rào chắn cách ly đường ray và nâng cao đường ray. Giải pháp sử dụng ánh sáng xanh được xem là một lựa chọn khả thi, với chi phí thấp và dễ thực hiện.

Giả thuyết cho rằng thời tiết xấu, nhiều mây và thiếu ánh sáng mặt trời có thể dẫn đến gia tăng các vụ tự tử, đặc biệt là trong những ngày liên tiếp có thời tiết xấu. Những chiếc đèn xanh này nhằm làm dịu những người đang cảm thấy buồn bã.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại có thể gây rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng ánh sáng xanh từ điện thoại gây hại, nhưng thực tế, việc tiếp xúc với ánh sáng xanh không phải lúc nào cũng xấu.