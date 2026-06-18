Cristiano Ronaldo lên MXH nói về trận hòa CHDC Congo, nhận tương tác "khủng"

Cristiano Ronaldo lên tiếng sau trận hòa CHDC Congo

Cristiano Ronaldo đã có phản hồi đầu tiên trên mạng xã hội sau trận hòa gây thất vọng của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo tại World Cup 2026. Dù đội nhà không thể giành trọn 3 điểm ở trận ra quân, bài đăng của siêu sao 41 tuổi vẫn tạo nên sức hút cực lớn khi thu về gần 1 triệu lượt tương tác chỉ sau khoảng một giờ xuất hiện trên Facebook và Instagram.

Bài đăng nhận tương tác "khủng" của CR7 trên các mạng xã hội.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Bồ Đào Nha được đánh giá vượt trội nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông của CHDC Congo, thậm chí có những lúc đội bóng châu Phi còn có gây áp lực ngược lại. Trên sân, Ronaldo là tâm điểm trên hàng công, thường xuyên bị nhiều cầu thủ Congo theo kèm. Sau 90 phút, hai đội rời sân với tỷ số hòa 1 - 1, kết quả khiến người hâm mộ Bồ Đào Nha chưa thể hài lòng trong ngày ra quân.

Sau trận đấu, Ronaldo đăng tải hình ảnh thi đấu cùng thông điệp ngắn gọn bằng tiếng Bồ Đào Nha trên Facebook và Instagram. Nội dung dịch sang tiếng Việt như sau:

"Đó không phải là khởi đầu mà chúng tôi mong muốn, nhưng mọi thứ còn lâu mới kết thúc. Hãy ngẩng cao đầu và tập trung vào trận đấu tiếp theo".​​​​​

Fan CR7: "Chúng tôi sát cánh cùng anh!"

Bài đăng nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Chỉ sau khoảng một giờ, tổng lượt thích, thả tim và các biểu tượng cảm xúc trên Facebook đã tiến sát mốc 900.000, trong khi số lượt chia sẻ vượt 23.000. Hàng chục nghìn bình luận từ người hâm mộ khắp thế giới cũng xuất hiện bên dưới bài viết.

Nhiều ý kiến thể hiện sự ủng hộ dành cho Ronaldo sau trận hòa:

Mahamed A. Abdirashid viết: "Chúng tôi sát cánh cùng anh! Không phải ai cũng nhìn thấy giá trị thực sự của anh. Hãy mạnh mẽ lên, thời khắc của anh rồi sẽ đến. Dù người khác nói gì, anh vẫn là một người hùng".

Ngay dưới bình luận này, Victor Bassey kỳ vọng: "Bruno Fernandes và Ronaldo sẽ tạo nên khác biệt ở trận tiếp theo".

Ở chiều ngược lại, Pierrot Nunda bình luận: "Mọi thứ đều có thời điểm của nó. Cristiano giờ đã lớn tuổi, anh ấy nên nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ hơn".

David Q. Pérez thì viết: "Bất chấp kết quả trận đấu, mọi người vẫn nhắc đến anh và so sánh anh với phần còn lại. Anh vẫn là một tượng đài và luôn là chủ đề của tất cả. Ở tuổi 41 tại một kỳ World Cup, đó là điều mà phần lớn chúng ta không bao giờ đạt được. Hãy tận hưởng bóng đá và điệu nhảy cuối cùng của những GOAT".

Nuno Gomes động viên: "Một trận hòa không quyết định số phận của chúng ta, nó chỉ thử thách khả năng kiên cường. Những nhà vô địch thực sự không được đo bằng các trận đấu hoàn hảo, mà bằng sức mạnh để đứng dậy và chiến thắng thử thách tiếp theo. Tiến lên nào, Bồ Đào Nha", Nuno Gớm động viên.

Brb Joely chia sẻ: "Tôi không biết những người thích bàn tán đang nói gì. Bồ Đào Nha không thua và người đàn ông của tôi cũng vậy. Ở tuổi 41, anh ấy đã làm được nhiều hơn bất kỳ ai. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa, và tôi tin các trận đấu có kết quả tốt đẹp hơn sẽ đến trong tương lai cho đội tuyển cũng như cho CR7. Anh mãi mãi là số 1. SIUUUU!".

Mohammed Abd Alrhman nhận xét: "Anh đã có một trận đấu tốt nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi, Ronaldo. Chúng tôi vẫn đặt kỳ vọng vào anh ở những trận đấu tới. Hãy nhớ rằng, hàng thủ Congo có tới 5 cầu thủ vây quanh anh và anh gần như phải chiến đấu một mình".

Ngoài ra, còn có rất rất nhiều bình luận cho rằng, chỉ một trận hòa chưa thể phản ánh sức mạnh thực sự của Bồ Đào Nha và đội bóng này vẫn còn nhiều cơ hội sửa sai ở những lượt trận tiếp theo của vòng bảng World Cup 2026.