Hơn 78 triệu người dùng Zalo vừa có thêm trợ lý AI miễn phí

Ứng dụng có tên "Trợ lý Công Dân Số", được xây dựng dựa trên định hướng phát triển khoa học công nghệ số của Việt Nam, hiện thực hoá mục tiêu mỗi người dân đều có một trợ lý AI.

Để trải nghiệm và sử dụng Trợ lý Công dân số, người dùng Zalo chỉ cần truy cập vào tab Khám phá và bấm vào Trợ lý Công Dân Số để hỏi đáp các vấn đề liên quan tới pháp lý và thủ tục hành chính.

Trợ lý Công Dân Số trên Zalo.

Với nguồn dữ liệu được lấy từ các nguồn thông tin pháp luật, ứng dụng Trợ lý Công Dân Số sẽ giúp người dùng trang bị kiến thức pháp lý và thủ tục hành chính, phục vụ người dân 24/7 trong việc tra cứu các thông tin.

Các chủ đề hỏi đáp được xây dựng và phát triển đa dạng như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế, vận hành kinh doanh,… Được tích hợp ngay trên nền tảng nhắn tin Zalo với 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Trợ lý Công Dân Số giúp người dân ở nhiều nhóm tuổi có thể tiếp cận công nghệ AI.

Là một sản phẩm AI “Make in Việt Nam”, Trợ lý Công Dân Số được phát triển từ mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) nội địa do chính Zalo phát triển, và liên tục tối ưu từ năm 2023 đến nay. Hiện, đây cũng là một trong những mô hình AI nội địa được xây dựng bằng kỹ thuật huấn luyện từ đầu (from-scratch model) hiếm hoi tại khu vực Đông Nam Á. Với việc sử dụng mô hình LLM nội địa do 100% đội ngũ kỹ sư AI người Việt của Zalo phát triển, Trợ lý Công Dân Số có năng lực hiểu sâu rộng ngôn ngữ mẹ đẻ tiếng Việt.