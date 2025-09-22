Có thể nhận kết quả từ bệnh viện tỉnh tới trung tâm y tế huyện qua Zalo

Việc triển khai bệnh án điện tử đang là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuyển đổi số ngành y tế tại Việt Nam, không chỉ với Bộ Y tế mà còn với lãnh đạo các địa phương. Theo ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), theo yêu cầu của Chính phủ, đến ngày 30/9 tất cả các bệnh viện trên cả nước phải triển khai bệnh án điện tử.

Với bệnh án điện tử, người bệnh có thể dễ dàng kiểm tra thông tin khám bệnh ngay trên điện thoại thông qua các ứng dụng được bệnh viện lựa chọn, cũng như không cần mang hồ sơ giấy khi đi tái khám. Kết quả thường được trả sớm hơn so với hồ sơ giấy, giảm thiểu thời gian đi lại của người bệnh. Với các bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử cũng giảm các chi phí in ấn, chi phí vận hành lưu trữ, chi phí nhân sự,...

Dù vậy, số liệu thống kê tới ngày 19/9 cho thấy, có khoảng trên 566/1.700 bệnh viện đã hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử, tức chỉ mới khoảng 1/3 số bệnh viện trên cả nước đã hoàn thành việc này.

Còn theo số liệu từ Zalo, tính đến tháng 8/2025, có khoảng 253 đơn vị y tế đã triển khai xây dựng Zalo Mini App trên Zalo, mang đến nhiều dịch vụ hữu ích cho người bệnh, như dịch vụ đặt lịch khám trực tuyến, trả hồ sơ bệnh án điện tử, phản ánh - góp ý, tư vấn y tế từ xa.

Chẳng hạn, Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên là một trong những đơn vị xây dựng Zalo Mini App - ứng dụng con trên nền tảng Zalo, nhằm hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại bệnh viện. Được triển khai phát triển từ tháng 12/2024, Zalo Mini App Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên hỗ trợ người bệnh trong việc đặt lịch hẹn, trả kết quả khám bệnh, hồ sơ người bệnh, hỏi thông tin từ bác sĩ,...

Một số bệnh viện, trung tâm y tế khác trên cả nước cũng đã triển khai hình thức trả bệnh án điện tử (trả kết quả khám bệnh trực tuyến) trên nền tảng Zalo, như bệnh viện đa khoa Hoài Đức, trung tâm y tế Lục Nam, bệnh viện Minh An,...

Riêng với Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, trong năm 2024, tỷ lệ đặt khám trực tuyến đạt 6% (1.431 lượt online/tổng 23.981 lượt khám). Con số này đã tăng lên 10% trong 2 tháng đầu năm 2025 (844 lượt online/tổng 8.434 lượt khám).

Với những lợi ích thiết thực của bệnh án điện tử như trên, người bệnh nên tìm hiểu kênh trực tuyến của các bệnh viện tỉnh tới trung tâm y tế huyện hay các bệnh viện tư trước khi đến khám, để có thể đặt lịch và nhận kết quả trực tuyến.