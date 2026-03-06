Ứng dụng công nghệ GIS đánh số nhà: Có thay đổi số nhà hiện tại hay không?

Nội dung trên được đại diện của Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM chia sẻ tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 5/3.

Theo đó, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị không dẫn đến việc phải thay đổi số nhà hiện tại nên người dân hoàn toàn yên tâm về chuyện này, theo Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết TP.HCM trong quý I/2026 sẽ tổ chức đánh giá mô hình ứng dụng công nghệ GIS trong công tác đánh số nhà và gắn biển số nhà tại phường An Khánh.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, nói về việc đánh số nhà bằng công nghệ GIS vào chiều 5/3/2026. Ảnh: T. Thụy

Đồng thời, sẽ mở rộng khảo sát ở một số phường có đặc điểm đô thị khác nhau như khu dân cư ổn định, khu vực dự án đô thị đang triển khai, khu dân cư thưa, đất rộng. Cách tiếp cận này nhằm kiểm chứng tính phù hợp của mô hình trong nhiều điều kiện thực tế, từ khu vực mật độ dân cư cao đến khu vực còn nhiều đất nông nghiệp hoặc đang đô thị hóa.

Cùng với quá trình thí điểm, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM sẽ phối hợp các sở, ngành thu thập, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu. Dữ liệu địa chính, thửa đất, bản đồ hiện trạng được tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Môi trường; các lớp bản đồ chuyên đề được tích hợp và chuẩn hóa theo ranh giới hành chính mới. Trên cơ sở đó, hệ thống hình thành các lớp dữ liệu gồm: ranh phường, tuyến đường – hẻm, thửa đất, công trình xây dựng và số nhà hiện hữu.

Dữ liệu sau xử lý sẽ được chuyển về từng phường, xã để rà soát thực địa, bảo đảm độ chính xác trước khi chính thức vận hành. Đồng thời, TP.HCM sẽ lập khái toán kinh phí để triển khai dự án chính thức, bao gồm chi phí xây dựng dữ liệu, phần mềm, hạ tầng máy chủ, khảo sát thực địa và đào tạo cán bộ vận hành.

Trên nền tảng dữ liệu đã chuẩn hóa, Trung tâm Chuyển đổi số sẽ xây dựng và cấu hình hệ thống phần mềm thủ tục cấp số nhà và đánh số nhà, theo ông Thịnh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ phối hợp thiết lập tài khoản quản trị và phân quyền theo cấp thành phố, phường, bảo đảm quản lý tập trung nhưng vận hành phân cấp.

Về việc đánh số nhà, TP.HCM sẽ dùng chung phần mềm quản lý số nhà gắn với bản đồ số để quản lý, cấp số nhà và liên thông dữ liệu dân cư, đất đai. Ảnh minh họa

Ngoài việc khẳng định quá trình đánh số nhà theo công nghệ GIS sẽ không dẫn đến việc phải thay đổi số nhà hiện tại, đại diện của Trung tâm Chuyển đổi số cho biết điểm mới của cách làm lần này là tăng cường sự tham gia của người dân.

Theo đó, sau khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu số nhà sẽ được chia sẻ trên ứng dụng “Công dân số TP.HCM”. Người dân có thể tra cứu thông tin địa chỉ và phản ánh nếu phát hiện sai sót so với hiện trạng. Các phản ánh được tiếp nhận, xử lý trực tuyến, góp phần cập nhật và làm sạch dữ liệu thường xuyên.

Ngoài ra, Trung tâm Chuyển đổi số sẽ phối hợp Công an TP.HCM để hỗ trợ xác thực thông tin chủ hộ, đồng bộ giữa dữ liệu số nhà, dữ liệu dân cư và dữ liệu đất đai. Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ cập nhật, chỉnh sửa khi có biến động, hướng tới mục tiêu mỗi địa chỉ gắn với một định danh thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Theo trung tâm, về lâu dài, lớp số nhà trên nền tảng GIS không chỉ phục vụ cấp và quản lý số nhà mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để kết nối với các dữ liệu liên quan khác theo định danh địa điểm để xây dựng mô hình quản lý đô thị trên Bản sao số (Digital Twin).

Khi dữ liệu không gian được kết nối đồng bộ giữa các sở ngành, từ xây dựng, tài nguyên môi trường đến công an và chính quyền cơ sở, TP.HCM có thể mở rộng ứng dụng sang giám sát xây dựng, quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý dân cư, y tế dự phòng, đầu tư giáo dục, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, bưu chính – logistics và thương mại điện tử.