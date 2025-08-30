Cộng đồng mạng háo hức "nhuộm đỏ" Zalo mừng đại lễ 2/9

Hòa chung không khí hân hoan chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, ứng dụng Zalo đã tung ra một món quà đặc biệt và ý nghĩa. Bộ giao diện miễn phí mang tên "Tự hào Việt Nam" với tông màu đỏ rực rỡ đang tạo nên một cơn sốt, khiến cộng đồng mạng rủ nhau "nhuộm đỏ" Zalo để thể hiện lòng tự hào dân tộc.

Zalo tặng miễn phí 15 bộ giao diện mang chủ đề "Tự hào Việt Nam" mừng 2/9.

Dân mạng háo hức nhuộm đỏ Zalo mừng Tết độc lập

Ngay sau khi được phát hành, bộ giao diện "Tự hào Việt Nam" đã lập tức tạo thành một trào lưu được hưởng ứng nhiệt liệt. Trên khắp các mạng xã hội khác như Facebook, TikTok, người dùng liên tục chia sẻ những hình ảnh chụp màn hình Zalo của mình với màu đỏ của quốc kỳ làm chủ đạo.

Zalo ngập sắc đỏ của quốc kỳ mừng đại lễ 2/9.

Giao diện mới mang đến sự mới mẻ cho ảnh bìa và ảnh đại diện, điểm xuyết là những chi tiết tinh tế mang màu vàng của ngôi sao, tạo nên một tổng thể vừa rực rỡ, vừa trang trọng. Bên cạnh đó, ngoài sắc cờ đỏ sao vàng đặc trưng, Zalo còn có nhiều mẫu giao diện đẹp mắt khác, với những địa danh nổi tiếng, hay biểu tượng trứ danh của từng địa phương tại Việt Nam, người dùng có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích.

Anh Thế Tuấn (26 tuổi, làm việc tại Biên Hòa) hào hứng chia sẻ: "Vừa thấy thông báo là mình đổi ngay. Mở Zalo lên, lướt qua vài trang nhân của bạn bè, ai cũng đỏ rực màu cờ, cảm giác không khí của ngày đại lễ đã đến rất gần".

Người dùng Zalo háo hức treo cờ mừng ngày 2/9.

Cách đổi giao diện "Tự hào Việt Nam" cho Zalo

Để thay đổi giao diện, bạn chỉ cần truy cập vào ứng dụng Zalo, mở cửa sổ chat với kênh zStyle và bấm vào lời mời "Treo cờ trên Zalo".

Tiếp theo, trong kho giao diện mẫu, bạn có thể lựa chọn chủ đề theo sở thích của mình. Hiện tại, Zalo đang tặng miễn phí 15 bộ giao diện và có thể sử dụng tới ngày 4/9. Sau khi chọn giao diện, bấm Lưu tùy chỉnh.

Ngoài ra, bạn còn có thể chọn thêm nhạc nền cho trang cá nhân, Zalo cũng sẽ gợi ý những bài hát phù hợp nhất với không khí ngày 2/9 để bạn lựa chọn.

Cuối cùng, truy cập vào trang cá nhân để chiêm ngưỡng và chụp ảnh lại để lan tỏa cho mọi người, cùng nhau treo cờ mừng đại lễ.

Các bước "treo cờ" cho giao diện cá nhân trên Zalo.

Có thể thấy, đây là món quà ý nghĩa mà đội ngũ phát triển Zalo gửi tặng đến tất cả người dùng, như một cách để cùng nhau tôn vinh ngày lễ lịch sử của dân tộc. Việc thay đổi giao diện không chỉ là một hành động mang tính thẩm mỹ, mà còn là cách để mỗi cá nhân thể hiện tình yêu quê hương, đất nước một cách đơn giản và hiện đại.