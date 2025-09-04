Chỉ 3 ngày, hàng triệu ảnh AI đã "phủ đỏ" Zalo và các mạng xã hội

Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” với hoạt động cập nhật bộ giao diện trang cá nhân và hình đại diện trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng, đặc biệt là thay đổi ảnh đại diện từ khung hình sẵn có trên Facebook hay tạo ảnh AI trên Zalo, Gemini,...

Zalo ngập sắc đỏ mừng đại lễ 2/9.

Riêng trên Zalo, tính đến ngày 3/9/2025, tổng cộng đã có 3,5 triệu người dùng cập nhật bộ giao diện tự hào Việt Nam trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, khoảng 7,9 triệu bức hình AI đã được người dùng Zalo tạo ra trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Ngoài ra, những ngày qua, người dùng Zalo còn hưởng ứng phong trào “phủ đỏ” không gian mạng với bộ giao diện trang cá nhân “Tự hào Việt Nam”, thể hiện thông qua 15 hình ảnh về vẻ đẹp văn hoá và con người Việt Nam, phong cảnh vùng trời Tổ quốc, quốc kỳ mang niềm tự hào của dân tộc, bức tranh cuộc sống Việt Nam thời hiện đại,…

Đó là chưa kể những trào lưu khác, chẳng hạn nhờ Gemini của Google tạo ảnh AI với một câu lệnh khá dài mà cộng đồng mạng truyền tay nhau. Câu lệnh giúp tạo ra một khung ảnh kèm mô hình đặt trên bàn, với khuôn mặt từ bức ảnh do người dùng tải lên.

Ảnh mừng Quốc khánh từ một bức ảnh cá nhân, do Gemini tạo ra, được chia sẻ trên Facebook.

Hay với các nhà mạng di động tại Việt Nam, trong ngày 1/9, họ đã đổi tên hiển thị trên hàng chục triệu thiết bị của người dùng thành "Tu hao Viet Nam" hay "TuhaoVietNam" (Tự hào Việt Nam), thay vì các ký tự "Mobifone", "Vinaphone" hay "Viettel" như thường ngày. Sự thay đổi nói trên là hoàn toàn tự động, người dùng không cần phải khởi động lại điện thoại.

Dòng chữ "Tu hao Viet Nam" (Tự hào Việt Nam) thay tên nhà mạng.

Các hoạt động kể trên nằm trong chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) khởi xướng. Hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh đất nước trên cả không gian mạng trong và ngoài nước.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết đây là lần đầu tiên Zalo và các công ty game Việt Nam đồng lòng triển khai một hoạt động quy mô lớn, thống nhất để chào mừng Quốc khánh 2/9, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu.

"Chiến dịch không chỉ nhận được sự hưởng ứng của người dân mà còn được ghi nhận bởi các cơ quan Nhà nước, khẳng định sức mạnh của công nghệ Việt nói chung và các nền tảng số nói riêng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, quảng bá hình ảnh đất nước một cách sáng tạo", ông Do nhấn mạnh.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chiến dịch “Tự hào Việt Nam” đã xác lập kỷ lục trên Zalo khi cán mốc 5 triệu người dùng hưởng ứng và tham gia, chính thức trở thành sự kiện cộng đồng có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trên nền tảng từ trước đến nay.