Ứng dụng bản đồ Trung Quốc hiển thị 'đường lưỡi bò', xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Thông tin từ Cục An ninh mạng, Bộ Công an, qua quá trình sử dụng, ghi nhận ứng dụng AMap Global hiển thị mặc định trên bản đồ các đoạn đứt khúc bao trọn phần lớn diện tích vùng biển trên Biển Đông.

Đây là “đường lưỡi bò” do Trung Quốc đơn phương đưa ra, chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và bao trùm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Nội dung này được hiển thị mặc định khi người dùng cài đặt và sử dụng ứng dụng, không có cảnh báo hay tùy chọn ẩn.

Ứng dụng AMap Global hiển thị “đường lưỡi bò” trên Biển Đông, có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Cục An ninh mạng)

Theo Cục An ninh mạng, việc hiển thị “đường lưỡi bò” trên nền tảng có lượng người sử dụng lớn tạo ra một kênh truyền bá yêu sách phi pháp, tiếp cận trực tiếp người dùng trong nước và quốc tế khi sử dụng ứng dụng để tra cứu, dẫn đường, có dấu hiệu xâm phạm trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia Việt Nam.

Ứng dụng AMap Global được giới thiệu là một trong số ít ứng dụng được cấp Giấy phép đo đạc bản đồ và định vị hạng A tại Trung Quốc. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên App Store, Google Play và một số nguồn công khai trên Internet dành cho thiết bị Android tại Việt Nam.

Người dùng có thể sử dụng những chức năng cơ bản mà không cần đăng ký tài khoản. Theo thông tin nhà phát triển giới thiệu, ứng dụng được hàng trăm triệu người lựa chọn sử dụng dịch vụ định vị và hiện đã có phiên bản tiếng Việt hướng tới người dùng Việt Nam.

Trên trang AMap Global tại App Store dành cho thị trường Việt Nam, nhiều người dùng đã để lại đánh giá phản đối. Một số ý kiến cho rằng ứng dụng “xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam”, đồng thời khẳng định “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”.

Phản ứng này cho thấy cộng đồng người dùng Việt Nam đã nhận thức và phản ánh khi tiếp cận những thông tin có dấu hiệu xâm phạm an ninh, chủ quyền và lãnh thổ quốc gia.

Từ những thông tin thu thập được, Cục An ninh mạng bước đầu xác định việc đưa bản đồ có “đường lưỡi bò” vào ứng dụng có dấu hiệu xâm phạm trực tiếp đến chủ quyền, lợi ích quốc gia Việt Nam, đồng thời gây phản ứng trong dư luận thể hiện qua các đánh giá, bình luận công khai của người dùng.

Qua đánh giá, cơ quan này cho rằng ứng dụng có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa Trọng tài, Luật Biển Việt Nam năm 2012 và Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15.