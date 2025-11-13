Chiều lòng người dùng, OpenAI tung ngay GPT-5.1 biết cảm xúc hơn

Sự xuất hiện của GPT-5 vào tháng 8 diễn ra không suôn sẻ như mong đợi của OpenAI, khi nhiều khách hàng bày tỏ sự không hài lòng với các công cụ tích hợp mô hình mới. Chính vì vậy, OpenAI đã quyết định thực hiện một số điều chỉnh trong phiên bản GPT-5.1 mới nhất.

GPT-5.1 vẫn có hai biến thể Instant và Thinking.

Giống như phiên bản trước, GPT-5.1 có hai biến thể: Instant và Thinking. Phiên bản Instant được thiết kế để trở nên “ấm áp” và thông minh hơn, phù hợp cho việc giao tiếp và giải trí. Trong khi đó, phiên bản Thinking là một mô hình lập luận nâng cao, được cải tiến để xử lý nhanh chóng các nhiệm vụ đơn giản và bền bỉ hơn với các nhiệm vụ phức tạp.

OpenAI cho biết, GPT-5.1 Instant sẽ mang tính giải trí và giao tiếp nhiều hơn, đồng thời cung cấp tùy chọn cá nhân hóa để người dùng có thể điều chỉnh phong cách tương tác theo sở thích cá nhân. Mô hình này cũng áp dụng “lý luận thích ứng”, cho phép nó quyết định thời điểm cần suy nghĩ trước khi trả lời các câu hỏi phức tạp, từ đó nâng cao chất lượng phản hồi.

Về phần GPT-5.1 Thinking, đây là một phiên bản dễ tiếp cận hơn so với các mô hình lý luận nâng cao trước đó, với ngôn ngữ đơn giản hơn và tính đồng cảm cao hơn.

GPT-5.1 biết điều chỉnh bản thân

OpenAI cũng thông báo bổ sung biến thể khác là GPT-5.1 Auto, có chức năng tự động quyết định mô hình nào được sử dụng dựa trên lời nhắc của người dùng. Mô hình mới này hiện đang được triển khai theo từng giai đoạn cho các gói ChatGPT Pro, Plus, Go và Business, trước khi có mặt cho người dùng miễn phí trong thời gian sớm. Phiên bản này cũng sẽ được cung cấp trên API vào cuối tuần này.

ChatGPT sẽ nhanh, sâu và gần gũi hơn bao giờ hết nhờ GPT-5.1.

Đối với các mô hình cũ, OpenAI cho biết GPT-5 (Instant và Thinking) vẫn có sẵn trong 3 tháng tới cho người dùng trả phí nhằm tạo điều kiện cho họ so sánh và điều chỉnh theo tốc độ của riêng mình. Thời gian ngừng cung cấp sẽ được thông báo rõ ràng và có thông báo trước.

Ngoài ra, OpenAI cũng sẽ giới thiệu các tùy chọn cá nhân hóa mới cho ChatGPT với các tông màu (giọng giao tiếp của chatbot) như Chuyên nghiệp, Thẳng thắn và Kỳ quặc, bổ sung cho các tông màu hiện có như Mặc định, Thân thiện và Hiệu quả. ChatGPT có thể sẽ hỏi người dùng về việc cập nhật tùy chọn tông màu nếu nhận thấy yêu cầu phản hồi bằng một tông màu khác. Lưu ý rằng nhiều cải tiến này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, vì vậy người dùng có thể chưa thấy ngay lập tức.