CEO OpenAI vừa có một tuyên bố quan trọng về "siêu AI" GPT-5

Trong khi cơn sốt AI chưa kịp hạ nhiệt, thì CEO Sam Altman của OpenAI lại khiến giới công nghệ "dậy sóng" với thông báo bất ngờ về thời điểm ra mắt của mô hình GPT-5. Thay vì im lặng như dự kiến, OpenAI quyết định "bật mí" lộ trình phát hành các phiên bản mới, bắt đầu với GPT-o3 và o4-mini trong vài tuần tới, và đỉnh điểm là GPT-5 sẽ diễn ra trong vài tháng.

CEO OpenAI cho biết GPT-5 sẽ ra mắt trong vài tháng tới.

Theo ông Altman, lý do của sự thay đổi này là để cải thiện đáng kể mô hình GPT-5 so với kế hoạch ban đầu. Ông cũng trấn an người dùng về khả năng đáp ứng nhu cầu chưa từng có mà GPT-5 có thể tạo ra. "Chúng tôi muốn đảm bảo đủ năng lực để hỗ trợ điều đó", Altman nhấn mạnh.

Thông tin này khiến giới công nghệ hết sức mong chờ. Sau màn ra mắt gây chấn động của DeepSeek R1, các "ông lớn" công nghệ Mỹ đều đang ráo riết chạy đua, và sự xuất hiện của GPT-5 hứa hẹn sẽ tạo nên một bước ngoặt mới.

Trước đó, OpenAI đã gây sốt khi tung miễn phí tính năng tạo ảnh GPT-4o, khiến máy chủ ChatGPT quá tải vì lượng người dùng khổng lồ. Điều này cho thấy sức hút khó cưỡng của các công nghệ AI tiên tiến, và GPT-5 được kỳ vọng sẽ còn tạo ra những "cơn địa chấn" lớn hơn.

Bên cạnh đó, CEO Altman cũng "nhá hàng" về những cải tiến đáng kể của GPT-o3, đặc biệt là về tốc độ và khả năng lý luận. Mô hình Deep Research được cho là sẽ đưa ra phản hồi nhanh hơn chỉ trong 5-30 phút, đồng thời khả năng tư duy cũng trở nên thông minh hơn.