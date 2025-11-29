Zalo có một kho tiện ích khổng lồ không phải ai cũng biết

Không chỉ là nơi nhắn tin, người dùng còn có thể làm nhiều việc khác từ mua sắm, đặt xe, nạp tiền điện thoại đến đăng ký khám bệnh ngay qua Zalo Mini App. Với hơn 6.000 tiện ích hoạt động thường xuyên, Zalo Mini App có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu hàng ngày của người dùng.

Các bước truy cập Mini App trên Zalo.

Để tìm kiếm và sử dụng Zalo Mini App, người dùng có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Mở Zalo, chọn thẻ "Khám phá".

Bước 2: Chọn Mini App.

Bước 3: Dùng thanh tìm kiếm, nhập từ khóa (ví dụ: “mua sắm”, “đặt xe”, “tìm việc”). Các Mini App liên quan sẽ hiển thị để chọn dụng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể truy cập nhanh bằng cách vào "Khám phá" > Bấm vào các mục "Dịch vụ đời sống", "Tiện ích tài chính" hay "Tìm việc" để khám phá các Mini App thuộc lĩnh vực tương ứng.

Zalo Mini App là nền tảng công nghệ được tích hợp trên Zalo, bao gồm các ứng dụng nhỏ (Mini App) giúp người dùng sử dụng tiện ích mà không cần tải từng ứng dụng riêng lẻ về máy. Nhờ đó, người dùng sẽ tiết kiệm bộ nhớ thiết bị, đăng nhập nhanh bằng tài khoản Zalo và nhắn tin với tài khoản OA (Official Account).