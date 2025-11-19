Cloudflare gặp sự cố khiến cả internet "đứng hình", có cả ChatGPT và X

Một sự cố nghiêm trọng liên quan tới Cloudflare, cái tên được coi như "xương sống" của cơ sở hạ tầng internet toàn cầu, đã khiến hàng loạt dịch vụ trực tuyến lớn như X (Twitter cũ), ChatGPT và nhiều trang web khác rơi vào tình trạng tê liệt diện rộng vào chiều ngày 18/11/2025.

Theo đó, trên khắp cõi mạng toàn cầu vừa trải qua những giờ phút hỗn loạn khi hàng loạt nền tảng phổ biến đồng loạt báo lỗi truy cập (Internal server error: Error code 500). Nguyên nhân nhanh chóng được xác định bắt nguồn từ Cloudflare, nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và phân phối nội dung hàng đầu thế giới.

Nhiều trang web hoạt động trên máy chủ của Cloudflare gặp sự cố khi truy cập.

Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 11:20 giờ UTC (tức 18 giờ 20 theo giờ Việt Nam), khi người dùng tại nhiều quốc gia báo cáo không thể truy cập vào các dịch vụ quen thuộc. Không chỉ mạng xã hội X hay công cụ AI ChatGPT, mà ngay cả trang web chuyên theo dõi sự cố mạng là DownDetector cũng bị ảnh hưởng, khiến việc nắm bắt tình hình trở nên khó khăn. Thậm chí, trang trạng thái hoạt động của chính Cloudflare cũng có thời điểm không thể truy cập.

Người dùng ChatGPT khi cố gắng đăng nhập đã nhận được thông báo yêu cầu bỏ qua bước xác thực từ Cloudflare, trong khi người dùng doanh nghiệp tại Anh (London) bị cắt hoàn toàn quyền truy cập qua giao thức WARP.

Trong tuyên bố chính thức mới nhất, Cloudflare xác nhận họ đã ghi nhận một lượng lưu lượng truy cập (traffic) gia tăng bất thường nhắm vào dịch vụ của hãng.

"Điều này khiến một số lưu lượng đi qua mạng lưới của Cloudflare gặp lỗi. Chúng tôi đang huy động toàn bộ nhân lực để đảm bảo mọi truy cập được phục vụ ổn định. Sau đó, chúng tôi sẽ tập trung điều tra nguyên nhân của sự gia tăng bất thường này", đại diện Cloudflare cho biết.

Đáng chú ý, trước đó công ty này có thông báo về việc bảo trì định kỳ tại trung tâm dữ liệu ở Santiago (Chile), tuy nhiên chưa rõ liệu hoạt động này có liên quan trực tiếp đến sự cố diện rộng hay không. Gần đây nhất, Cloudflare đã thông báo trên trang cập nhật rằng: "Vấn đề đã được xác định và bản sửa lỗi đang được triển khai".

Cloudflare cho biết đã bắt đầu khôi phục dần sự cố lớn.

Các chỉ số lỗi đang giảm dần về mức trước sự cố, dịch vụ Cloudflare Access và WARP bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, Cloudflare cũng cảnh báo rằng trong quá trình hệ thống "hồi sức", người dùng vẫn có thể gặp phải tỷ lệ lỗi cao hơn bình thường hoặc độ trễ nhẹ.

Sự cố này một lần nữa là lời nhắc nhở về sự phụ thuộc của internet toàn cầu vào một số ít các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng then chốt. Chỉ cần một mắt xích như Cloudflare gặp vấn đề, hiệu ứng dây chuyền có thể kéo sập hàng loạt dịch vụ thiết yếu trên toàn thế giới.