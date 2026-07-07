Mẹ bé gái bị bạo hành: Chậm tố giác nhân tình vì 'đang chịu ơn'

Ngày 6/7, Công an phường Lái Thiêu tạm giữ Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi, người sống chung với chị Vy) để điều tra hành vi Hành hạ người khác. Người này từng bị tòa tuyên 3 năm tù treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bé gái hiện đã được mẹ đưa về sống cùng gia đình trong môi trường an toàn.

Trả lời VnExpress, chị Vy, 26 tuổi, cho biết Phúc là người quen cũ, sau này nảy sinh tình cảm khi anh ta cho chị vay tiền, cho ở nhờ lúc việc làm ăn khó khăn. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, hơn một năm trước, chị đưa con gái đến sống chung với Phúc.

Theo người mẹ, trong thời gian sống chung, chị đi làm hằng ngày để trang trải cuộc sống và trả nợ. Chỉ ít lâu sau, Phúc nhiều lần đánh bé gái khi chị vắng nhà. Mỗi lần phát hiện, chị đều can ngăn nhưng tình trạng vẫn lặp lại. Bản thân chị cũng nhiều lần bị hành hung, đe dọa.

Bé gái bị người tình của mẹ bạo hành. Ảnh cắt từ video

Không tố giác ngay vì 'đang chịu ơn'

Người mẹ cho biết nhiều lần muốn đưa con rời đi nhưng không làm được. Hai mẹ con chưa có chỗ ở ổn định, khoản tiền vay vẫn chưa trả hết, thu nhập chỉ đủ xoay xở cuộc sống.

Việc từng được cho vay tiền và cho ở nhờ khiến chị luôn mang tâm lý "đang chịu ơn", không đủ quyết tâm rời khỏi căn nhà hay trình báo cơ quan chức năng ngay khi phát hiện con bị bạo hành.

Để hạn chế con tiếp xúc với Phúc, chị xin gửi bé đến nhà trẻ và được đồng ý. Tuy nhiên, theo lời chị, Phúc yêu cầu chị vẫn phải ở lại căn nhà để đi làm, trả nợ. Ngoài thời gian đi làm, chị hầu như không được ra ngoài.

Dù chưa trình báo, chị Vy vẫn âm thầm thu thập chứng cứ. Mỗi lần thấy con có thương tích, chị kiểm tra camera, sao lưu các đoạn ghi lại cảnh bạo hành.

Theo chị, Phúc nhiều lần đánh bé nhưng chị chỉ lưu được ba video, những lần khác chưa kịp sao lưu. Chị cũng chụp lại thương tích của con, gửi bạn bè giữ giúp. Sau đó, bé được gửi tại nhà một cô giáo trong thời gian mẹ đi làm.

Sau gần một tháng gửi con tại nhà bảo mẫu, được người thân và bạn bè động viên, chị Vy nhờ bạn công bố các hình ảnh, video lên mạng xã hội, đồng thời đến công an tố giác Phúc.

Hiện bé gái đã sống cùng gia đình trong môi trường an toàn, tinh thần bước đầu ổn định, sức khỏe chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ. Hai mẹ con đã sống riêng, chị Vy tiếp tục làm việc và gửi con tại nhà cô giáo trong thời gian đi làm.

Theo chị Vy, cha ruột của bé đã biết sự việc, động viên chị trình báo và dự kiến làm việc với cơ quan điều tra trong tuần tới.

Chị Vy đưa con gái đi khu vui chơi sau sự việc. Ảnh: Xuân Minh

Công an xác định bé gái bị đánh 3 lần

Theo UBND phường Lái Thiêu, tối 3/7, Công an phường tiếp nhận tin báo về vụ việc. Điều tra ban đầu xác định Phúc đã ba lần đánh bé gái vào các ngày 16/1, 26/3 và 22/4.

Lần đầu, khi bé quấy khóc, Phúc bế lên rồi dùng tay bịt miệng. Ngày 26/3, lấy lý do bé không chịu ăn, Phúc dùng chân đạp vào lưng khiến bé ngã xuống nệm rồi đánh vào mông và mặt. Tối 22/4, Phúc tiếp tục đánh vào mặt và tay bé. Khi đi làm về, chị Vy phát hiện trên mặt và cánh tay trái của con có vết hằn giống dấu bàn tay nên chụp ảnh lưu lại.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận đã ba lần dùng tay, chân đánh bé gái.

Theo nhiều người dân sống gần căn nhà Phúc ở, đây là khu vực đông dân cư nhưng các hộ ít tiếp xúc. Họ chỉ biết hai mẹ con bé gái chuyển đến ở một thời gian, không ai hay biết những gì xảy ra bên trong.

Cảnh sát đến hiện trường (căn nhà sau xe tải) để thu thập chứng cứ. Ảnh: Xuân Minh

UBND phường Lái Thiêu cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác minh vụ việc, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan để thực hiện công tác bảo vệ trẻ em.

Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tình hình, chủ động áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho cháu bé và người tố giác khi cần thiết. Đồng thời, UBND phường phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội đánh giá nguy cơ, quản lý trường hợp và triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ theo quy định pháp luật.