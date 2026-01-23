Clip "Tình yêu ba người" gây bão TikTok: Cảnh báo nội dung câu view lệch chuẩn, phản cảm

Clip TikTok "Tình yêu ba người" thu hút gần 4 triệu lượt xem sau vỏn vẹn... một ngày

Ngày 20/1, kênh TikTok mang tên namtriinh đăng tải một clip có độ dài 1 phút 27 giây, chủ đề “Tình yêu ba người”. Trong đoạn video, ba chàng trai trẻ thoải mái trao nhau những cử chỉ tình tứ như ôm, hôn ngay giữa quán ăn đông người.

“Chúng tôi học cách lắng nghe và mỗi người là một phần cảm xúc của nhau. Ngay khi bắt đầu, cả ba đã hòa cùng vào là một linh hồn. Trùng hợp là chúng tôi rất hợp nhau về tính cách và sở thích” - nhân vật trong video chia sẻ.

Đáng nói, phần lớn thời lượng của clip giới thiệu địa chỉ một quán ăn tại Cầu Giấy (Hà Nội), đồng thời dành nhiều lời khen cho các món ăn tại đây.

Ngay sau khi đăng tải, clip “Tình yêu ba người” đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng TikTok. Tính tới thời điểm hiện tại, clip đã thu về 3,7 triệu lượt xem với hàng loạt bình luận trái chiều.

Một số hình ảnh gây "choáng váng" trong clip "Tình yêu ba người". (Ảnh: CMH)

Đông đảo người xem cho rằng clip đang cổ xúy cho lối sống lệch chuẩn, phản cảm. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng nghi ngờ đây thực chất chỉ là một chiêu trò “câu view”, lợi dụng chủ đề tình yêu gây sốc để quảng bá cho quán ăn được nhắc tới xuyên suốt trong video.

Trước đó, cộng đồng mạng Việt Nam từng dậy sóng trước loạt video quảng cáo dịch vụ massage xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Những nội dung này gây chú ý bởi hình ảnh, động tác và cách dàn dựng mang tính khêu gợi quá mức, bị nhiều người đánh giá là phản cảm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng.

Cũng liên quan đến tình trạng sản xuất nội dung lệch chuẩn để câu view, ngày 12/9/2025, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành bắt giữ Lương Công Thuận (sinh năm 1998), chủ tài khoản “Thuận Khùng Báo Đời”, khi đối tượng đang có hành vi gây rối tại một khách sạn trên địa bàn phường Thới An. Tiếp đó, chỉ chưa đầy 24 giờ sau, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét và bắt giữ Lê Văn Nhâm (sinh năm 1992), chủ tài khoản “Minh Báo Đời Yêu Em”, khi đối tượng đang lẩn trốn.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền tiêu xài, hai đối tượng đã nhiều lần bàn bạc, dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật để đăng tải lên TikTok như nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; giả vờ “ngáo” rồi đứng múa giữa giao lộ…

Nhiều clip dung tục xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua. (Ảnh: CMH)

Người trẻ có thể coi hành vi lệch chuẩn là bình thường, thậm chí cá tính sau khi xem quá nhiều video "độc hại"

Trao đổi với Dân Việt, chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu nhận định: "Các video TikTok cổ vũ “yêu ba người” không chỉ là hiện tượng giải trí lệch chuẩn, mà đang tái định nghĩa tình yêu theo hướng dễ dãi và tiêu thụ cảm xúc. Khi những mối quan hệ chồng chéo được kể bằng giọng điệu hài hước, lãng mạn hóa hay thậm chí tôn vinh như một “lối sống hiện đại”, người xem - đặc biệt là người trẻ, rất dễ tiếp nhận thông điệp rằng: tình yêu không còn gắn với trách nhiệm, cam kết hay ranh giới đạo đức, mà chỉ là cảm xúc nhất thời, miễn mình thấy vui".

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, các sản phẩm này nguy hiểm ở chỗ TikTok không truyền tải giá trị bằng lập luận, mà bằng hình ảnh, nhịp điệu nhanh và cảm xúc tức thì. Điều này khiến các khái niệm vốn phức tạp như chung thủy, tôn trọng, tổn thương trong tình yêu bị giản lược thành những câu chuyện “drama hóa”, dễ xem, dễ cười, dễ chia sẻ. Lâu dần, người trẻ có thể coi những hành vi lệch chuẩn là bình thường, thậm chí là “cá tính”, trong khi không còn thấy hết hậu quả tâm lý và xã hội phía sau những mối quan hệ như vậy.

Việc tiếp xúc thường xuyên với các nội dung cổ vũ giá trị sai lệch hoàn toàn có thể làm thay đổi thái độ và hành vi ngoài đời thực, đặc biệt khi nội dung đó được lặp đi lặp lại với mật độ cao. Thượng tá Đào Trung Hiếu dẫn chứng, trong tâm lý học hành vi, có một nguyên tắc rất rõ: Cái gì xuất hiện nhiều sẽ dần trở nên quen, và cái gì quen thì dễ được chấp nhận. Khi những mối quan hệ chồng chéo liên tục được trình diễn như “chuyện thường ngày”, ranh giới đúng - sai trong nhận thức của người xem sẽ bị bào mòn.

"Những đối tượng dễ bị tác động nhất thường là người trẻ đang thiếu nền tảng giá trị ổn định, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách; những người có trải nghiệm tình cảm đổ vỡ, cô đơn, hoặc đang tìm kiếm sự công nhận bản thân; và cả những người nghiện mạng xã hội, nơi thuật toán liên tục đẩy họ vào “buồng vọng âm” của những nội dung tương tự. Với họ, các video đó không chỉ là xem cho vui, mà dần trở thành khuôn mẫu tham chiếu cho cách yêu, cách ứng xử trong đời sống thật", ông nêu quan điểm.

Trong khi đó, nhìn nhận dưới góc nhìn truyền thông, chuyên gia truyền thông Nguyễn Triệu Thanh Tâm cho rằng video "Tình yêu ba người" đang lan truyền là một minh chứng điển hình cho dạng nội dung gây sốc nhằm tối ưu hóa thuật toán mạng xã hội.

"Ở kịch bản thứ nhất, nếu đây là chủ đích của đơn vị kinh doanh, thì đây là một chiến lược định vị sai lầm khi ưu tiên chỉ số nhận diện (Awareness) hơn là chỉ số thiện cảm (Favorability). Việc lồng ghép các hành vi riêng tư quá mức vào không gian ẩm thực công cộng dễ tạo ra những phản ứng ngược về tâm lý, làm nhiễu loạn thông điệp về chất lượng dịch vụ và gây tổn hại đến hình ảnh thương hiệu dài hạn.

Ở kịch bản thứ hai, nếu đây là nội dung tự phát từ phía người sáng tạo để tăng tương tác cá nhân, thì thương hiệu đang rơi vào tình thế bị khai thác hình ảnh một cách thụ động cho những mục đích lệch chuẩn.

Đáng chú ý, sự lan tỏa của những nội dung này có sự tiếp tay vô hình từ chính thói quen tương tác của người xem. Việc dừng lại xem vì hiếu kỳ hay để lại bình luận tranh cãi vô tình giúp thuật toán đánh giá video có giá trị cao, từ đó tiếp tục đẩy mạnh phân phối".

Cũng theo bà Thanh Tâm, bên cạnh trách nhiệm kiểm duyệt của nền tảng, người dùng cần xây dựng "bộ lọc" cá nhân nhạy bén để không trở thành công cụ giúp các nội dung thiếu chuẩn mực đạt được mục tiêu thương mại.