Cách quay video kép siêu thú vị trên dòng iPhone 17

Dòng iPhone 17 mang đến một tính năng quay video mới - cho phép người dùng quay đồng thời từ cả camera trước và sau. Tính năng Quay video Kép tạo ra các video dạng hình trong hình, hoàn hảo cho các video phản ứng. Dưới đây là những điều bạn cần biết về tính năng này.

Ảnh minh họa.

Tính năng Quay video Kép hoạt động trên tất cả các dòng iPhone 17, bao gồm cả iPhone Air. Dưới đây là cách sử dụng tính năng mới này.

iPhone 17: Cách bật Chế độ Quay video Kép

1. Mở ứng dụng Camera trên iPhone.

2. Nhấn vào Video ở dưới cùng.

3. Nhấn vào biểu tượng hình dấu chấm ở góc trên bên phải giao diện hoặc nhấn lại vào tùy chọn video đã chọn trong vòng quay ở cuối giao diện.

4. Chọn Quay video Kép (Dual Capture) từ menu bật lên, sau đó nhấn vào khung ngắm.

5. Nhấn vào nút chụp để bắt đầu quay bằng cả camera trước và sau.

Ảnh minh họa.

Sau khi sử dụng chế độ Dual Capture, trong suốt thời gian sau đó, giao diện camera sẽ hiển thị một biểu tượng mới tiện dụng ở góc trên bên phải, cho phép bạn bật và tắt chế độ này mà không cần mở menu bật lên.

Những việc bạn có thể làm khi quay video kép

Sau khi bắt đầu quay, bạn sẽ có một số tùy chọn điều khiển hữu ích. Trên các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, bạn có thể chuyển đổi giữa camera chính 48MP, ống kính góc siêu rộng 48MP và ống kính tele 48MP để có các góc nhìn khác nhau mà không cần dừng quay.

Ảnh minh họa.

Cửa sổ camera trước nhỏ hơn cũng có thể được di chuyển xung quanh màn hình bằng cách kéo tay, rất tiện lợi nếu cửa sổ xem trước che mất một chi tiết quan trọng trong cảnh quay. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi vị trí nào của cửa sổ đều sẽ được lưu trong video cuối cùng.

Chất lượng và Hạn chế khi Quay video kép

Dual Capture quay ở độ phân giải 1080p hoặc 4K ở tốc độ 24 hoặc 30 khung hình/giây. Để có sự linh hoạt tối đa khi chỉnh sửa sau này, độ phân giải 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây sẽ mang lại kết quả tốt nhất.

Ảnh minh họa.

Tính năng này đi kèm với một số đánh đổi. Thứ nhất, bạn bị bó buộc vào thiết kế bố cục đơn của Apple, trong đó camera sau chiếm phần lớn khung hình trong khi camera trước xuất hiện trong một cửa sổ nhỏ hơn. Không giống như tính năng tương tự của Samsung, người dùng iPhone 17 không thể chuyển đổi nguồn cấp dữ liệu hoặc chọn bố cục chia đôi màn hình để hiển thị cả hai camera như nhau.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng mọi thứ được lưu thành một tệp video duy nhất, không phải các clip riêng biệt cho từng camera.