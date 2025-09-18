Cách quét mã QR để thanh toán tại Trung Quốc, không cần Wechat hay Alipay

Tính năng “Quét QR quốc tế” trên ví điện tử Zalopay vừa được triển khai tại thị trường Trung Quốc, theo thông báo mới nhất từ tập đoàn VNG. Như vậy, từ nay, người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này đã có thể thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng Zalopay, như tại các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ,...

Đã có thể dùng ứng dụng Zalopay để thanh toán tại Trung Quốc.

Theo thông báo, người dùng có thể thanh toán bằng VNĐ ngay tại Trung Quốc thông qua Zalopay mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi, hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. Người dùng cũng không cần cài đặt thêm hay đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán Wechat Pay, Alipay,...

Các thao tác vẫn được Zalopay giữ nguyên như khi thanh toán trong nước và tại Singapore: Mở ứng dụng Zalopay > chọn tính năng “Quét QR” > chuyển khu vực sang “Trung Quốc” > quét mã QR tại quầy. Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị số tiền quy đổi cùng mức phí để người dùng xem trước khi thanh toán.

Trước đó, Zalopay lần đầu tiên mở rộng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam là thị trường Singapore. Sau này, họ chính thức công bố thêm tính năng quét QR quốc tế khả dụng tại các quốc gia châu Á khác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia.

Tính năng Quét QR thanh toán vốn được xem là “sản phẩm thiết yếu” trong hệ sinh thái thanh toán. Nhưng với Zalopay, tính năng này được nâng cấp để mang đến trải nghiệm tối ưu hơn cho người dùng, nhờ tốc độ quét nhanh, thao tác đơn giản và giao diện trực quan.